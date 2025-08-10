Impozite de două sau de trei ori mai mari pentru anumite mașini. Cât vor plăti românii care au în proprietate autovehicule

Modul în care sunt impozitate mașinile în România se va schimba de anul viitor.

Proprietarii de mașini mai vechi de 15 ani, cu norme de poluare Euro 4, Euro 3 sau inferioare, riscă să plătească impozite auto mult mai mari. Taxele ar putea fi chiar de două sau trei ori mai mari decât în prezent, potrivit principiului „poluatorul plătește”, transmite Digi24.

În prezent, impozitul auto este calculat pe baza formulei de 10 lei pentru fiecare 200 cm³. Dacă va fi introdus și criteriul suplimentar al normei de poluare, impozitul se va indexa în funcție de vechimea și gradul de emisii al mașinii. De exemplu, în acest moment, un autoturism cu o capacitate cilindrică între 1.400 și 1.600 cm³ are un impozit anual de 80 de lei. Din 2026 însă, dacă noul criteriu va fi aplicat, suma ar putea depăși 130 de lei, transmite sursa citată.

România are printre cele mai îmbătrânite parcuri auto din UE. Din aproximativ nouă milioane de mașini, aproape o treime au normă de poluare Euro 4 și o vechime de până la 19 ani.

Ce mașini mai cumpără românii

Înmatriculările de autoturisme pur electrice înregistrează o scădere de 17,8%, în iulie 2025, față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), citate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

Conform sursei citate, înmatriculările de autoturisme noi sunt în creștere cu 26,2%, față de iulie 2024. Autoturismele 'electrificate' au o creștere de 42,4%, realizând o cotă de piață de 54%, din care: autoturismele mild-hibrid (MHEV) înregistrează o creștere de 29%, cu o cotă de piață de 23,5%; autoturismele full-hibrid (FHEV) înregistrează o creștere de 69%, cu o cotă de piață de 20,9%; autoturismele plug-in hibrid (PHEV) au o creștere de 87,8%, cu o cotă de piață de 6,3%; autoturismele pur electrice (BEV) înregistrează o scădere de 17,8%, cu o cotă de piață de 3,2%.

Vehiculele comerciale ușoare plus minibus sunt în scădere cu 12,7%, iar cele grele plus bus sunt în scădere cu 5,9%, față de luna similară a anului 2024.

'Datele din luna iulie aduc, într-adevăr, o ușoară gură de aer pentru piața auto, însă nu trebuie să ne lăsăm înșelați de această revenire temporară. Creșterea înmatriculărilor de autoturisme noi cu peste +26% față de iulie 2024 este încurajatoare, dar, privită în contextul întregului an, piața rămâne în scădere accentuată - cu un recul de -15,3% după primele șapte luni. Cu alte cuvinte, iulie este doar o excepție într-o evoluție generală descendentă. Mai mult, în pofida avansului segmentului electrificat - care a atins o cotă de 54% în iulie 2025 - înmatriculările de autoturisme 100% electrice sunt în scădere cu -17,8% în luna iulie și cu -41,3% în primele șapte luni ale anului față de aceeași perioadă a anului trecut. Această tendință negativă ar trebui să fie un semnal de alarmă, mai ales în contextul în care România se află deja în zona de coadă a clasamentelor europene la electromobilitate. Aceste evoluții sunt, în mare parte, consecința directă a suspendării și întârzierii fără precedent a Programului Rabla 2025. Lipsa de coerență și de acțiune din partea autorităților a generat blocaje majore în comportamentul de achiziție al consumatorilor și a destabilizat întregul lanț valoric din industrie', a declarat președintele APIA, Dan Vardie, citat în comunicat.

Autoturismele (care reprezintă aproximativ 86% din total piață) au înregistrat, în luna iulie 2025, un volum de 16.276 unități, cu 26,2% mai mult față de luna similară din 2024.

În ceea ce privește cota de piață, segmentul SUV este pe prima poziție, cu o cotă de 51,9% în creștere cu 38,1%, urmat de Clasa C cu o cotă de 27,9%, în creștere cu 20,8% și Clasa B cu o cotă de 15,8%, în creștere cu +31,3% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În funcție de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în luna iulie a acestui an, față de perioada similară din 2024, motorizările pe benzină înregistrează o creștere de 15,5%, ajungând la o pondere de 39%, în timp ce motorizările pe motorină înregistrează o scădere de 7,2%, ajungând la o pondere de 7%.

În ceea ce privește autoturismele echipate cu motoare mild-hibrid, acestea înregistrează, în luna iulie 2025, o creștere de 29%, ajungând la o pondere de 23,5% din totalul pieței de autoturisme. Este de menționat că, din totalul motorizărilor mild-hibrid, 90% sunt motorizări pe benzină, în timp ce doar 10% sunt motorizări pe motorină.

Pe de altă parte, autoturismele 'electrificate', respectiv cele electrice (care pot fi încărcate din sursă externă de electricitate - BEV și PHEV), precum și cele mild-hibrid și full hibrid (care dispun și de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă de electricitate) dețin, în luna iulie a anului 2025, o cotă de piață de 54%, fiind cel mai important segment de pe piața românească, care depășește cu mult cota deținută împreună de motorizările pe benzină și motorină.

Autoturismele full electrice dețin o cotă de 3,2% din piață, în luna iulie a anului 2025, față de iulie 2024, când reprezentau 4,9%, în timp ce autoturismele plug-in hibrid dețin o cotă de piață de 6,3%, față de iulie 2024, când reprezentau 4,2%.

În primele șapte luni ale anului 2025, primele 3 cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt: Dacia Spring, cu 1.160 unități și o scădere de 46,5% față de aceeași perioadă a anului precedent, Tesla Model 3 cu 221 unități și Tesla Model Y cu 197 unități.

În ceea ce privește autoturismele Plug-In, top 3 modele din primele șapte luni ale anului 2025 este condus de: Ford Kuga cu 368 unități și o creștere de 15% față de aceeași perioadă a anului precedent, urmat de Toyota RAV4 cu 296 unități și Volkswagen Tiguan cu 274 unități.

Autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc din top 3, în primele șapte luni din 2025: Toyota Corolla cu 2.288 unități și o creștere de 6,7% față de aceeași perioadă a anului precedent, model urmat de Dacia Duster cu 2.003 unități și Toyota Yaris Cross cu 1.448 unități.

Autoturismele mild hybrid au pe primul loc din top 3, în primele șapte luni din 2025, Dacia Duster cu 4.128 unități, urmat de Hyundai Tucson cu 1.138 unități și Suzuki S-Cross cu 973 unități.

Vehiculele comerciale ușoare electrice au atins, în primele șapte luni ale anului 2025, un volum de 393 unități, față de 400 unități în aceeași perioadă a anului trecut.

Vehiculele comerciale ușoare și minibus înregistrează, în iulie 2025, o scădere de 12,7% față de luna iulie 2024, din care vehiculele comerciale ușoare fără minibus înregistrează o scădere de 10,2%.

Vehiculele comerciale grele și bus înregistrează, în iulie 2025, o scădere de 5,9% față de iulie 2024, din care vehiculele comerciale grele peste 16 tone plus autotractoarele înregistrează o scădere de -4%.

