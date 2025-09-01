Revine impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor. Amendament aprobat în coaliție, înainte de asumarea răspunderii

Unul dintre numeroasele amendamente depuse de PSD și USR asupra pachetelor de reformă pe care Guvernul Bolojan își va asuma răspunderea a fost deja aprobat în ședința coaliției de luni, 1 septembrie. Impozitul de 1% pe cifra de afaceri de peste 50 milioane euro a companiilor (IMCA) revine, după un amendament depus de PSD, care susține și menținerea unei măsuri care ar fi trebuit să-l înlocuiască.

Social-democrații au propus cu succes impozitarea cu 1% a cifrei de afaceri a multinaționalelor. Alte amendamente PSD includ și menținerea taxei pe afiliați, cu care Guvernul ar fi vrut să înlocuiască IMCA.

„Până acum, a fost acceptat amendamentul nostru privind păstrarea impozitului de 1% pentru multinaționale. Acest amendament a fost aprobat, ceea ce e un lucru bun, nu trebuia abrogat”, a transmis președintele PSD Sorin Grindeanu, înaintea unei ședințe a social-democraților, citat de HotNews.

PSD vrea și un impozit special pe locuințe și mașini de valoare mare și mai multe modificări legate de plata contribuției de sănătate (CASS):

scutirea de la plata CASS a părinților aflați în concediu de creștere a copilului;

revenirea la scutirea de CASS pentru veteranii de război, invalizii de război și văduvele de război;

introducerea obligației de plată a CASS pentru migranți, refugiați ucraineni și apatrizii, pentru toate sumele pe care aceștia le primesc de la statul român.

Amendamentele USR la pachetele legislative includ eliminarea obligației pentru firme de a face conversia împrumuturilor în capital social și eliminarea asimilaților magistraților din lista celor care primesc pensiile magistraților.

O altă propunere a USR vizează ca autoritățile autonome să aibă drepturi limitate pentru acordarea bonusurilor și primelor. Acestea ar putea fi acordate doar angajaților care îndeplinesc criteriile de performanță, doar la scăderea deficitului bugetar sub 3%.

