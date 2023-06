ANAF a adus 8,3 miliarde de lei in plus la bugetul de stat, in 2011

Patrimoniul public al statului a fost reintregit cu suma de 8,3 miliarde de lei, constand in diferentele rezultate din reevaluarea unor bunuri din domeniul public al statului, investitii din fonduri publice care nu au fost incluse in valorile bunurilor in domeniul public al statului si inregistrarea in contabilitate a unor bunuri din domeniul public al statului, potrivit ANAF.

In primele noua luni ale acestui an, Agentia Nationala de Administrare Fiscala a efectuat actiuni de control la aproape 5.000 de agenti economici, fiind verificate regii autonome, companii nationale, societati nationale si societati comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, se arata intr-un comunicat al institutiei, remis luni Ziare.com.

Astfel, au fost verificate companiile care au raportat pierderi, au beneficiat de alocari de la bugetul de stat cu titlu de subventii sau transferuri, au concesionat bunuri proprietate publica a statului, au beneficiat de finantari rambursabile garantate de stat, au avut in gestiune sau administrare bunuri din domeniul public al statului sau au constituit si virat dividende din profitul net pentru exercitiile financiare 2007 - 2008.

In cadrul activitatii de control financiar, ANAF a stabilit venituri suplimentare la bugetul general consolidat in suma de 1,7 miliarde lei si a intocmit un numar de 82 sesizari penale pentru un prejudiciu in valoare totala de peste 316 milioane de lei.

Activitatea de control financiar vizeaza verificarea modului de administrare si utilizare a resurselor financiare si respectarea reglementarilor financiar-contabile la agentii economici cu capital de stat sau majoritar de stat.

