ANAF va controla din aprilie contribuabilii ce depun formularul 101

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat joi ca, incepand cu luna aprilie, va demara actiuni de control fiscal pentru contribuabilii care depun formularul 101.

ANAF a precizat ca va initia actiuni de control fiscal dedicate verificarii legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii stabilirii bazelor de impozitare pentru taxa pe valoarea adaugata si in special a impozitului pe profit aferent anului 2016, pentru toate categoriile de contribuabili mari, mijlocii si mici, din toate domeniile de activitate economica, inclusiv cel financiar-bancar.

Reprezentantii ANAF sustin ca agentia isi va schimba abordarea actiunilor de control fiscal, care se va face in functie de rezultatele obtinute in urma unei analize de risc.

"In eventualitatea in care, ca urmare a analizei, vor fi constatate neconcordante intre datele raportate de contribuabili si cele detinute de administratia fiscala, contribuabilii incadrati in categoria de risc fiscal mare vor face in viitorul imediat obiectul unor controale fiscale", se arata in comunicat.

Raportarea impozitului pe profit se face prin Formularul 101, asa cum prevede un ordin al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF).

Organizatiile nonprofit trebuiau sa declare si sa plateasca impozitul pe profit pentru anul trecut pana pe 27 februarie, cu o luna mai devreme decat alti contribuabili, in caz contrar acestea riscau amenzi de pana la 5.000 lei.

Anuntul vine dupa ce, marti, ANAF a anuntat ca va implementa pana in 15 aprilie mai multe masuri urgente pentru cresterea incasarilor la buget, dupa ce a colectat 32 miliarde lei la buget in primele doua luni din acest an, cu 0,9% mai putin fata de aceeasi perioada din 2016.

Presedintele institutiei a avut doua runde de discutii pe aceasta tema cu premierul Sorin Grindeanu, care a cerut masuri pentru cresterea incasarilor la buget.

