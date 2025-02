Bilant la ANAF: O bila alba, mai multe bile negre

O parte dintre indicatorii de performanta ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) s-au imbunatatit in 2015, in mare parte aceasta fiind o consecinta a cresterii veniturilor colectate la buget.

Rezultate mai bune au fost raportate si la capitolele inspectie fiscala si antifrauda, insa, in cel mai recent buletin statistic fiscal al ANAF (aferent activitatii din ultimul trimestru al anului trecut) sunt vizibile si nemultumirile mediului de afaceri cu privire la activitatea organului fiscal: numarul contestatiilor si a apelurilor contribuabililor la justitie a crescut, arieratele acumulate s-au majorat, iar conformarea voluntara a scazut.

Costurile colectarii

Costurile colectarii, in mare masura raportul dintre cheltuielile de personal si veniturile colectate de ANAF, a scazut cu 5,5% in 2015. Astfel, pentru fiecare 100 de lei colectati la bugetele statului, Fiscul a cheltuit anul trecut 1,0526 lei, fata de 1,1135 lei in 2014.

Cheltuielile cu personalul au scazut de la 0,98 de lei/100 de lei colectati in 2014 la 0,94 lei/100 de lei colectati anul trecut.

Anul trecut ANAF a colectat venituri bugetare in valoare totala de 196,8 miliarde de lei, in crestere cu 7,8% fata de sumele colectate la bugetul general consolidat in 2014, reiese din raportul anual al institutiei, crestere care a influentat pozitiv indicativul privind costurile colectarii.

Acte de control desfiintare sau resolutionate in valoare de aproape 6,5 miliarde de lei

Numarul de contestatii solutionate a crescut cu aproape 30% in 2015, in conditiile in care sumele contestate s-au ridicat la circa 11,2 miliarde de lei - cu 38% mai mult decat in 2014.

Pe de alta parte, sumele contestate admise de ANAF au scazut de la 552 de milioane de lei in 2014 la 323,9 milioane de lei anul trecut, in vreme ce sumele contestate respinse au crescut cu 3,7%, la 4,4 miliarde de lei.

Gradul de conformare voluntara a scazut

Gradul de conformare voluntara la plata obligatiilor fiscale a scazut in ultimul trimestru al anului trecut la 83,46, fata de 83,65 cu un an inainte.

Pe de alta parte, gradul de depunere voluntara a declaratiilor fiscale, pe tipuri de impozite s-a imbunatatit (95,11 fata de 94,64 in 2014).

Gradul de incasare/stingere a arieratelor din executare silita la persoane juridice precum si rata de colectare a arieratelor la persoane juridice au inregistrat scaderi, reiese din raportul ANAF.

La acestea se mai adauga 389,5 milioane de lei, sume din acte de control desfiintate si 6 miliarde de lei (dublu fata de 2014) - sume din alte solutii.

