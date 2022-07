Ai datorii la stat? Atunci e posibil sa apari pe "lista rusinii" ce va fi publicata pe site-ul Fiscului. Masura a fost anuntata in urma cu ceva vreme, dar ANAF a realizat ca nu o poate pune in practica, pentru ca e anulata de alte prevederi, asa ca a facut cateva modificari in ceea ce priveste plafonul.

Sa vedem despre ce e vorba.

Codul de Procedura Fiscala recent intrat in vigoare aduce ca element de noutate pentru anul 2016 obligatia organului fiscal de a publica pe pagina sa web listele cu debitorii restanti la bugetul de stat, detaliate pe structuri: persoane juridice si persoane fizice.

Din punctul de vedere al societatilor nu este nimic rau, aceasta procedura este aplicabila de mai bine de 10 ani, noutatea ce a produs putina efervescenta in mass-media a fost obligatia publicarii listei datornicilor la bugetul de stat si in cazul persoanelor fizice.

Surpriza inainte de Paste de la Fisc: Romanii care vor intra pe lista neagra

Prima lista va fi publicata de Fisc pe 30 aprilie, Sambata Mare, cu o zi inainte de Paste.

Cum se stabileste lista?

La finele fiecarui trimestru, autoritatile fiscale identifica toate persoanele fizice ce au obligatii restante la buget. In functie de valoarea sumelor neplatite, s-au stabilit cateva praguri valorice de care trebuie sa tinem cont, doar datoriile mai mari de aceste praguri valorice acordand persoanelor fizice calitatea de inscris pe lista.

Ei bine, in propunerea initiala, se calificau in aceasta "competitie" toate persoanele fizice ce aveau la buget datorii mai mari de 100 de lei. Persoanele fizice active din cealalta categorie - si ne referim la persoanele ce desfasoara activitati independente sau practica profesii libere - apareau pe aceasta lista a datorinicilor numai daca datoriile neachitate la scadenta erau mai mari de 500 de lei.

Fara a fi neaparat total obiectivi, administrarea unor datorii mai mici de 100 lei ar fi putut sa conduca la costuri mai mari decat insasi obligatia. Procedura presupune ca pana pe data de 15 a lunii urmatoare trimestrului finalizat, persoana fizica datoare la buget sa fie notificata cu privire la existenta debitului si la publicarea acestuia in lista datornicilor.

In termen de 5 zile de la primirea notificarii, persoana fizica avea posibilitatea platii datoriei sau rectificarii unor erori inerente in activitatea financiar-contabila.

Dupa acest termen se prezuma corectitudinea situatiei, iar lista va fi publicata pana la finele lunii urmatoare trimestrului incheiat.

Aceste proceduri cu notificarea contribuabilului, timpul alocat pentru emiterea unor decizii de corectie a sumelor, coroborate si cu faptul ca datoriile existente la sfarsitul exercitiului mai mici de 40 lei se anuleaza, conform unei alte prevederi din Codul de Procedura Fiscala, au condus la o decizie imbunatatita a celor din ANAF, respectiv majorarea plafoanelor de la care va aparea o persoana fizica sau juridica in lista datornicilor.

Noile plafoane propuse sunt:

a) 100.000 lei, in cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;

b) 50.000 lei, in cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;

c) 10.000 lei, in cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv in cazul persoanelor fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante si din desfasurarea de activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere;

d) 1.500 lei, in cazul debitorilor persoane fizice, altele decat cele ce desfasoara activitati independente.

In mod evident, discutii vor fi in continuare asupra oportunitatii publicarii unei astfel de liste, asupra modului in care continutul listei incalca prevederile privind legislatia datelor personale, insa abia in timp vom vedea daca aceasta procedura aduce si rezultate.

Consultant fiscal,

Auditor financiar,

Adrian Benta

