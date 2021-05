Ultima zi pentru depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit pe 2020

Cum poate fi depusa declaratia unica

Portal pentru contribuabili

"Termenul de depunere a formularului 212 -Declaratie Unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice' este 25 mai 2021. Declaratia unica se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care in anul de impunere au realizat, individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi din Romania sau/si din strainatate si care datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal ", informeaza ANAF.ANAF recomanda ca Declaratia unica sa fie depusa prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv: prin intermediul serviciului "Spatiul privat virtual" (SPV) sau pe site-ul https://www.e-guvernare.ro, cu semnatura electronica calificata.De asemenea, formularul poate fi depus si in format hartie , direct la registratura organului fiscal sau prin posta, cu confirmare de primire (data depunerii declaratiei in format hartie este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz).Pentru completarea si depunerea declaratiei unice contribuabilii pot solicita sprijin organelor fiscale apeland Serviciul central de asistenta telefonica a contribuabililor (Call - center), la numarul de telefon 031.403.91.60 sau prin e-mail, accesand Formularul de contact disponibil pe portal https://www.anaf.ro/asistpublic/ si in serviciul Spatjul Privat Virtual.ANAF a creat pe portalul institutional o rubrica in care se regasesc toate informatiile detaliate despre declaratia unica (Ghid de completare, Formularul 212 pentru descarcare, baza legala etc.), aceasta putand fi accesata la acest link https://static.anaf.ro/static/10/SPV/info_spv.htm