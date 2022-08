Pleaca amicele lui Valcov de la Fisc si Casa de Sanatate. Cine vine in loc

Mihaela Triculescu, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), si Adriana Cotel, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, au fost demise luni.

Deciziile au fost publicate in Monitorul Oficial.

La sefia ANAF a fost numita Mirela Calugareanu, care a mai detinut aceasta functie.

Ea a condus ANAF din vara anului 2017, pana in martie 2018. Calugareanu l-a inlocuit pe Bogdan-Nicolae Stan in 2017 si a fost inlocuita, la randul ei, de Ionut Misa, care a fost schimbat la inceputul acestui an cu Mihaela Triculescu.

Ulterior, a iesit si ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, sa anunte preluarea functiei de sef al ANAF de catre Mirela Calugareanu, afirmand despre ea ca este "o persoana cu mare experienta, un fiscalist de exceptie, va fi un factor de nadejde in ceea ce priveste planul de colectare impus de Ministerul de Finante".

Totodata, Teodorovici a subliniat ca isi doreste, poate mai mult ca oricine, ca ANAF sa fie puternica, informatizata si debirocratizata.

"Partea de administrare fiscala trebuie sa cunoasca o schimbare radicala pentru toti contribuabilii, pornind de la termeni mai clari pe deciciile de impunere, pentru ca multi romani nu stiu daca au de dat sau de primit bani. Ne dorim o relatie mai buna contribuabilii, trebuie eliminata incompetenta, coruptia, politizarea din domeniul fiscal", a subliniat Teodorovici.

La randul sau, Mirela Calugareanu a promis ca ANAF va deveni un partener bun atat pentru contribuabil cat si pentru mediul de afaceri si se va transforma intr-o institutie transparenta.

In schimb, in fruntea CNAS nu a fost numit un inlocuitor al Adrianei Cotel. Pana atunci, atributiile sale au fost preluate de Razvan Teohari Vulcanescu, vicepresedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

De altfel, inainte ca Adriana Cotel sa fie numita la sefia CNAS, aceasta functie era detinuta de Razvan Vulcanescu.

Demiterea sefelor ANAF si CNAS vine dupa ce Darius Valcov a demisionat, luni, din functia de consilier al premierului pe probleme economice, in urma unei discutii cu premierul Viorica Dancila. Atat Mihaela Triculescu, cat si Adriana Cotel erau apropiate ale lui Valcov.

Triculescu si Cotel, doua numiri controversate

Mihaela Triculescu a fost numita in functia de presedinte ANAF la inceputul lunii ianuarie, inlocuindu-l pe Ionut Misa.

Numirea ei a starnit insa numeroase controverse, multe voci aratand ca nu este potrivita pentru aceasta functie.

Newsweek scria la acea vreme ca Mihaela Triculescu a picat de cinci ori in trei ani examenul oral pentru ocuparea unor functii de inspector antifrauda in perioada 2014-2016.

La randul lor, cei de la Recorder dezvaluiau ca nu exista niciun CV care sa ateste traseul profesional al Mihaelei Triculescu, iar in comunicatul emis de Guvern se arata ca "este licentiata in economie la Universitatea din Craiova si in ultimii trei ani a fost practician in insolventa, asigurand managementul procedurii de insolventa pentru mai multe companii".

La randul sau, Adriana Cotel a fost numita in functia de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate la finalul lunii ianuarie, inlocuindu-l pe Razvan Vulcanescu.

Si numirea Adrianei Cotel a starnit numeroase controverse, mai ales ca despre ea nu exista multe informatii publice, neavand un CV publicat nici pe site-ul Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale, institutie pe care a condus-o pana la numirea in fruntea CNAS.

Jurnalistii de la Recorder.ro au mers insa pe urmele Adrianei Cotel, pentru a afla cate ceva despre ea. Au aflat urmatoarele:

La inceputul anilor 2000 termina liceul in Craiova, oras natal, si se inscrie la o scoala postliceala pentru asistenti de farmacie.

Dupa absolvire se angajeaza farmacista la unul dintre cele mai importante lanturi de farmacii din Craiova - Farmaciile Trei F.

Se inscrie la cursurile Facultatii de Management de la Universitatea "Spiru Haret" din Craiova, iar in 2008 primeste o diploma de economist.

In 2015 s-a inscris la Facultatea de Psihologie a Universitatii din Pitesti unde a fost, in paralel, si studenta, si masteranda.

In vara lui 2018 detine deja licenta si master in psihologie.

In toamna lui 2018 se inscrie doctorand la Universitatea din Bucuresti, este admisa cu media 8,50, dupa ce a obtine nota 7,20 la proba scrisa si 9,80 la proba orala.

Pe 23 septembrie 2018 sunt afisate rezultatele si pe 28 septembrie Senatul Universitatii din Pitesti se reuneste intr-o sedinta de lucru in care se stabileste si ca Adriana Cotel primeste un post de asistent universitar. Titulatura sub care aparea pe site-ul universitatii era de "asistent universitar doctor psiholog Cotel Adriana", asta desi ea nu este doctor si rectorul Dumitru Chirlesan a recunoscut ca este o greseala.

In noiembrie 2018 numele sau apare in revista "Studia Universitatis Moldoviae" a Universitatii de Stat din Moldova. Cotel e co-autoare a unei "lucrari stiintifice" de 5 pagini scrise impreuna cu Ioana Dumitru, cunoscuta ca "profa de psihologie" respinsa de 2 ori la emisiunea "Burlacul".

Pe 31 octombrie 2018 Cotel este numita in functia de presedinte al Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale.

Pe 25 ianuarie 2019 e numita presedinte al CNAS.