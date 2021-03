Venituri si premii: Ghidul ANAF explica modul in care se impoziteaza

1% din sumele de pana la 66.750 LEI, inclusiv

667.5 LEI + 16% din ce depaseste 66.750 LEI, pentru sumele cuprinse intre 66.750 LEI si 445.000 LEI

61.187,5 + 25% din ce depaseste 445.000 LEI, pentru sumele mai mari de 445.000 LEI

premii de orice fel acordate oamenilor de cultura, stiinta si arta la gale, simpozioane, festivaluri, concursuri nationale sau internationale, concursuri pe meserii sau profesii;

premii in bani si/sau in natura acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti prevazuti in legislatia in materie, pentru rezultatele obtinute la competitii sportive interne si internationale.

Desi toate persoanele fizice care realizeaza venituri din premii si jocuri de noroc atat din Romania, cat si din strainatate, au obligatia sa declare veniturile si sa plateasca impozite la buget, exista diferente clare intre aceste doua categorii.Cu toate acestea, contribuabilii care, pentru acelasi venit si in decursul aceleiasi perioade impozabile, sunt supusi impozitului pe venit, atat pe teritoriul Romaniei, cat si in strainatate, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat in Romania a impozitului platit in strainatate.Veniturile din jocuri de noroc (atat online, cat si offline), se impoziteaza la sursa, dupa urmatoarele praguri:ANAF a precizat si ca toate sumele incasate, bunurile si serviciile primite, ca urmare a participarii la jocuri de noroc, indiferent de denumirea venitului sau de forma in care se acorda, inclusiv cele de tip jack-pot, intra la categoria veniturilor din jocuri de noroc.Ca exemplu, unei persoane care castiga un jackpot la pacanele la Baumbet Casino , a carui valoare este de 4.000 de RON, i se va retine, la sursa, un impozit in valoare de 40 RON.Veniturile sub forma de premii se impun prin retinere la sursa, cu o cota de 10% aplicata asupra venitului net realizat din fiecare premiu.In aceasta categorie intra mai multe tipuri de venituri in bani si/sau in natura, ca de exemplu:Venitul net din premii este diferenta dintre valoarea efectiva a premiului si suma neimpozabila de 600 lei. Nu se datoreaza contributii sociale si TVA la aceasta categorie de venit.Specialistii ANAF au dorit sa scoata in evidenta si faptul ca bonusurile salariale acordate angajatilor nu intra in categoria veniturilor din premii, ci urmeaza sa fie asimilate ca venituri de natura salariala.