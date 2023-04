Cifrele arata ca masurile anuntate de guvern vor duce la scaderea salariilor

Ministerul Finantelor a confirmat, joi seara, ca incepand cu 1 ianuarie 2018, contributiile sociale vor trece in totalitate la angajat, in sarcina angajatorului romanand numai obligatia retinerii si platii acestor contributii.

Suplimentar, Ministerul de Finante a mai precizat ca rata cumulata a acestor contributii va fi diminuata, de la 39,25%, la 35%, astfel incat salariile nete sa nu fie afectate. Guvernul a mai reasigurat, recent, ca impozitul pe venit urmeaza sa fie redus.

Problema este ca aceste precizari nu sunt suficiente, iar declaratiile nu tin loc nici de proiect legislativ si nici de norme, astfel incat mediul de afaceri sa stie clar ce il asteapta.

In acest context, Deloitte a facut cateva simulari de calcul din care reiese ca, in functie de scenariul aplicat referitor la nivelul de impozitare, rezultatele sunt net diferite: in 4 din 6 scenarii salariul net scade.

Simularile de calcul, realizate de Global Employer Services Deloitte Romania, coordonata de Raluca Bontas, Partener Deloitte Romania, in cele ce urmeaza:

Scenariul 1

Contributiile de asigurari sociale transferate la angajat

Salariul mediu brut 3.131 lei este majorat cu 22,75% (ca urmare a transferului contributiilor angajatorului)

Rata totala a contributiilor scade la 35% (cu 4,25 pp)

Impozitul pe venit scade la 10%, respectiv 0% pentru veniturile pana la 2.000 lei brut

Pentru salariile de peste 2.000 lei brut, impozitul de 10% se datoreaza doar pentru suma care depaseste plafonul de scutire de 2.000 lei

Rezultat: Salariul net=2.448 lei, cu 11,49% mai mare decat in prezent

Scenariul 2

Contributiile de asigurari sociale transferate la angajat

Salariul mediu brut 3.131 lei este majorat cu 22,75% (ca urmare a transferului contributiilor angajatorului)

Rata totala a contributiilor scade la 35% (cu 4,25 pp)

Impozitul pe venit scade la 10%, respectiv 0% pentru veniturile pana la 2.000 lei brut

Pentru salariile de peste 2.000 lei brut, impozitul de 10% se datoreaza integral (fara plafonul de scutire de 2.000 lei)

Rezultat: Salariul net=2.248 lei, cu 2,38% mai mare decat in prezent

Scenariul 3

Contributiile de asigurari sociale transferate la angajat

Salariul mediu brut 3.131 lei este majorat cu 22,75% (ca urmare a transferului contributiilor angajatorului)

Rata totala a contributiilor scade la 35% (cu 4,25 pp)

Impozitul ramane 16%

Rezultat: Salariul net=2.098 lei, cu 4,45% mai mic decat in prezent

Scenariul 4

Contributiile de asigurari sociale transferate la angajat

Salariul mediu brut 3.131 lei nu este majorat cu 22,75% (ca urmare a transferului contributiilor angajatorului)

Rata totala a contributiilor scade la 35% (cu 4,25 pp)

Impozitul pe venit scade la 10%, respectiv 0% pentru veniturile pana la 2.000 lei brut

Pentru salariile de peste 2.000 lei brut, impozitul de 10% se datoreaza doar pentru suma care depaseste plafonul de scutire de 2.000 lei

Rezultat: Salariul net=2.031 lei, cu 7,5% mai mic decat in prezent

Scenariul 5

Contributiile de asigurari sociale transferate la angajat

Salariul mediu brut 3.131 lei nu este majorat cu 22,75% (ca urmare a transferului contributiilor angajatorului)

Rata totala a contributiilor scade la 35% (cu 4,25 pp)

Impozitul pe venit scade la 10%, respectiv 0% pentru veniturile pana la 2.000 lei brut

Pentru salariile de peste 2.000 lei brut, impozitul de 10% se datoreaza integral (fara plafon de scutire de 2.000 lei)

Rezultat: Salariul net=1.831 lei, cu 16,6% mai mic decat in prezent

Scenariul 6

Contributiile de asigurari sociale transferate la angajat

Salariul mediu brut 3.131 lei nu este majorat cu 22,75% (ca urmare a transferului contributiilor angajatorului)

Rata totala a contributiilor scade la 35% (cu 4,25 pp)

Impozitul pe venit ramane 16%

Rezultat: Salariul net=1.709 lei, cu 22,16% mai mic decat in prezent

