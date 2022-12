Condamnatul Dragnea indeplineste visul lui Iliescu: Pomenile se vor plati sacrificand cota unica

Nu cred ca a existat masura mai benefica pentru economia Romaniei, in ultimii 20 de ani, decat introducerea cotei unice de impozitare.

A fost singurul gest curajos si cu adevarat liberal luat de Calin Popescu Tariceanu, acesta fiind de fapt o papusa a regimului securist creat de Iliescu in 1990, cu misiunea de a tine sub control evolutia-involutia PNL.

Acum, acelasi Calin Popescu Tariceanu, ajuns in postura de subaltern al condamnatului Liviu Dragnea, se pregateste sa distruga cota unica. Pas cu pas.

Primele entitati administrative care au introdus cota unica de impozitare ("linear personal income tax") au fost insulele Jersey si Hong Kong, in 1940 si respectiv 1947. O dezbatere serioasa despre acest sistem de taxare a inceput insa abia in anii '90, cand el a fost adoptat de catre cele trei state baltice - Estonia, Letonia si Lituania.

In 2005, The Economist, o publicatie extrem de sobra, a ridicat o adevarata oda Estoniei si succesului economic creat de introducerea taxei unice: cresterea a depasit 10% in 1997, iar media din anii urmatori a fost peste 6%.

Va amintesc doua elemente din trecutul relativ recent: in primul rand, Estonia abia iesise din marea inchisoare denumita URSS si, in al doilea rand, Romania a reusit abia in anul 2000, in guvernarea Isarescu, sa aiba o slaba crestere economica.

Succesul experimentului din statele baltice i-a inspirat pe rusi, care in 2001 au introdus cota unica de impozitare, la un nivel de doar 13%. Efectul: dupa un an, se colecta cu 26% in plus, in termeni reali. In 2002, cresterea a fost de 21%. In 2003, de 12%. Acesta a fost rezultatul conformarii voluntare: rusii au fost mult mai dispusi sa isi declare veniturile si sa-si plateasca taxele.

In plus, un studiu din 2012 al Universitatii din Indiana a demolat argumentele stangii, care sustine ca o cota unica de impozitare ar adanci diferentele intre bogati si saraci. A existat un impact, dar a fost "relativ mic", arata studiul.

Nu-i de mirare ca, in Romania, cel mai mare adversar al cotei unice a fost Ion Iliescu. In 2004, cand au aparut primele discutii, el a fost cel care a blocat masura, invocand "solidaritatea sociala" si "avantajarea celor bogati".

In cei 11 ani de cand a fost introdusa, Iliescu si - aparent paradoxal - Calin Popescu Tariceanu, cel care a legiferat-o, au fost cei mai mari adversari ai cotei unice si au amenintat sistematic cu revenirea la impozitarea progresiva.

Scriu ca schimbarea de directie a lui Tariceanu a fost doar aparent paradoxala pentru ca el a sabotat constant politicile liberale, iar din 2006 a transformat PNL intr-o anexa a PSD.

Acum, cota unica va fi distrusa nu atat din motive ideologice, ci pentru ca pomenile promise de Liviu Dragnea in campanie trebuie platite cumva. "S-a dat" ca la nunta in ultimele saptamani - vreo 1,5 miliarde de euro - iar liderii PSD au intrat in panica.

Nu vorbim despre acel abstract deficit de 3%, ci despre un fapt simplu, usor de priceput: cand cheltui mai mult decat incasezi, trebuie sa te imprumuti.

Cine va imprumuta un regim condus de un condamnat si de un puscariabil si, mai ales, la ce costuri si cu ce dobanzi?

PSD si ALDE au nevoie de zece miliarde de lei pentru a-si finanta pomenile si pentru a se incadra in deficitul de 3% convenit cu Uniunea Europeana - a explicat Ionut Dumitru, presedintele Consiliului Fiscal. De aici si circul penibil instrumentat de Liviu Dragnea in legatura cu "gaura" de zece miliarde de lei lasata in urma de guvernul tehnocrat.

Premizele sunt si mai proaste daca ne uitam spre cei care ar putea apara cota unica. In PNL sunt cativa oameni decenti, in frunte cu Raluca Turcan, care se bat cu PSD. Insa majoritatea celor din fruntea partidului - socialistii Busoi, Petrache, Zamfir sau Nicolaescu - abia asteapta un semn dinspre PSD ca sa schimbe tabara.

USR este de stanga. Oricat ar mai incerca sa-si ascunda orientarea ideologica.

Mediul de afaceri tace, probabil ca antreprenorii se tem ca Dragnea se transforme ANAF in politie politica - asa cum s-a intamplat pe vremea lui Ponta.

Va fi nevoie de o mobilizare puternica a dreptei pentru a salva cota unica.

Singurul care a tras un semnal de alarma a fost presedintele Traian Basescu.

Nu este un obiectiv pur ideologic, pe care eu, ca antreprenor si om de dreapta, sa il urmaresc. Este vorba despre perspectivele economice ale tarii, despre investitii si locuri de munca platite decent.

Mai clar, este batalia dintre cei care vor teleormanizarea tarii si cei care vor prosperitate pentru romani.

