Evaziunea te saraceste: A vrut sa evite taxele si s-a ales cu 6 milioane de euro din Monopoly

Un bijutier din Paris a fost inselat ca in filmele de la Hollywood. Escrocheria a fost pusa la cale inca din timpul verii, cand doi clienti misteriosi l-au contactat pentru a cumpara bijuterii in valoare de 6 milioane de euro.

Dupa cateva saptamani, in care au tinut legatura telefonic si prin intermediul Internetului, escrocii s-au intalnit cu bijutierul intr-un hotel din Paris, informeaza Metro.

In schimbul a patru inele si un colier, extrem de scumpe, cumparatorii i-au inmanat bijutierului o servieta plina de bancnote de 500 euro. Initial suspicios, acesta a luat un teanc din geanta si s-a dus la un schimb valutar, pentru a verifica autenticitatea banilor.

Dupa ce s-a asigurat de acest lucru, bijutierul s-a intors la hotel pentru a finaliza tranzactia. Imediat ce cumparatorii au plecat, acesta a inceput sa verifice intreg continutul servietei, descoperind cu stupoare ca existau doar cateva pachete reale de 500 euro puse deasupra, in rest fiind bilete ale celebrului joc Monopoly.

Cand a realizat ca e victima unei inselaciuni, acesta i-a contactat pe cei doi "clienti", insa in zadar.

In final a depus o plangere la politie, insa o sursa apropiata cazului a declarat: "Acest comerciant a fost victima unui tip de escrocherie numita 'rip deal', care se bazeaza pe abuzul de incredere. Victima, atrasa de lacomie, crede ca poate realiza un castig din vanzarea de obiecte de arta, imobiliare sau bijuterii prin plata in numerar, pentru a evita taxele. In cele din urma, vanzatorul este pacalit".

Ads