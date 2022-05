Suma record de 1,3 miliarde de euro i-a fost confiscata unui sicilian

Politistii italieni au confiscat suma record de 1,3 miliarde de euro de la un singur barbat. Este vorba despre un om de afaceri sicilian acuzat de evaziune fiscala.

Autoritatile au confiscat de la Vito Nicastri suma de 1,3 miliarde de euro, atat in bani cash, cat si in proprietati. Anteprenorul avea afaceri in domeniul energiei alternative, fiind in stransa legatura cu membri ai mafiei italiene, relateaza Euronews.

Acesta este acuzat de evaziune fiscala, investigatorii descoperind ca nu si-a declarat intreaga avere si a prejudiciat statul. Politistii au pus sechestru pe un total de 43 de companii, 98 de proprietati si 66 de conturi in banca.