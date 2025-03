Ce spune directiva UE referitoare la multinationale. Guvernul se grabeste si uita ca economia Romaniei depinde de firmele straine

Guvernul Tudose a profitat de ambianta globala privitoare la combaterea evaziunii fiscale, dar situatia din Romania e putin diferita de cea din Europa occidentala, care se plange de Google si Amazon.

Una dintre cele mai tari masuri pe care Comisia Europeana le-a luat pentru a combate criza de incredere care traverseaza continentul a fost Directiva 1164 din iulie 2016. In linii mari, aceasta stabilea cadrul general care permite guvernelor sa combata evaziunea fiscala practicata de companiile multinationale.

Presiunea stangii politice (socialisti, ecologisti) a facut impresie, dar sustinerea a fost mult mai larga. De altfel, unii deputati ai stangii radicale (GUE/NGL) s-au abtinut, considerand ca directiva nu e destul de exigenta sau unii dintre ei, in calitatea lor de britanici, au votat contra, in numele suveranitatii nationale.

In contextul dezbaterilor de anul trecut, un deputat socialist sustinea: "Concetatenii nostri sunt, pe buna dreptate, exasperati cand vad ca unul din marile principii ale democratiei noastre - adica egalitatea in fata impozitului - este terfelit si subminat prin diferite practici de optimizare fiscala, care permit unor companii multinationale sa plateasca un impozit ridicol de mic si, pe deasupra, tocmai in acele tari in care nu au nicio activitate economica reala (Eric Andrieu - S&D) ".

Iar un deputat liberal ducea critica si mai departe: "Tin totusi sa precizez ca evaziunea prilejuita de optimizarea fiscala este produsul politicilor rusinoase ale statelor membre (Jean Arthuis, ALDE) ".

De altminteri, presedintele Comisiei, Jean-Claude Jucker, fusese el insusi tinta multor replici acide in Parlamentul European din cauza locului detinut de statul Luxemburg pe harta paradisurilor fiscale. Ulterior, el avea sa pledeze cu multa hotarare (inclusiv in discursul despre starea Uniunii) pentru impozitarea intreprinderilor in locul in care isi obtin profitul.

In fine, un deputat PPE definea foarte succint perspectiva dreptei favorabile: "Lupta impotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale este necesara in scopul asigurarii unei bune functionari a pietei interne (Jens Gieseke) ".

De data aceasta nu mai era vorba de "justitie", sau de "egalitate in fata marilor principii", ci, pur si simplu, de pragmatism european.

Sursa initiala a acestei directive a reprezentat-o, insa, un studiu OECD, care punea in evidenta ca, din cauza evaziunii legale a multinationalelor, bugetele domestice pierd anual pe tot globul intre 100 si 240 de miliarde de dolari. O estimare destul de vaga, desigur.

A existat insa un acord larg printre tarile OECD si in cadrul G20 cu privire la faptul ca regulile ar trebui schimbate la nivel global. Investigatiile jurnalistice privitoare la paradisurile fiscale au fost, de altfel, initiate tocmai in siajul acestor noi orientari.

Ca urmare a aceleiasi preocupari, ministrii de Finante ai Germaniei si Frantei au formulat, nu demult, o propunere discutata (fara rezultate) la summit-ul de la Tallin privitoare la taxarea gigantilor americani ai Internetului (GAFA) care activeaza in Europa. Directiva 1164 ar fi, prin urmare, aplicarea principiilor OECD la nivelul pietei comune europene.

Acesta este contextul general in care a aparut ordonanta de urgenta a Guvernului Tudose. Desigur ea se ocupa si cu alte subiecte mai arzatoare pe termen scurt, cum ar fi trecerea contributiilor sociale de la patron la salariat si care a prilejuit protestele unor sindicate care se tem ca angajatorii vor profita de situatie ca sa scada salariile.

Dar poate ca impactul cel mai puternic asupra mediului de afaceri va fi provocat totusi de aceste masuri impotriva optimizarii fiscale, subsidiare Directivei 1164.

In linii mari, Guvernul a operat in patru directii:

1. limitarea deductibilitatii dobanzilor;

2. impozitarea la iesire, in cazul unui transfer de active in afara Romaniei;

3. consolidarea regulii antiabuz;

4. evitarea evaziunii prin devierea veniturilor catre filiale din paradisuri fiscale.

Desigur ordonanta contine toate detaliile, dar fara sa vezi cum se aplica aceste masuri intr-un caz concret sau altul este imposibil de inteles impactul real.

In orice caz, multinationalele din Romania nu au intarziat sa formuleze obiectii. Astfel, Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (forul cel mai cuprinzator al investitorilor straini) si-a formulat criticile cu privire la toate aspectele aflate in discutie inca de saptamana trecuta.

Dar cat priveste problema evaziunii fiscale, marile companii acuza cel putin doua aspecte principale.

Primul este graba. Directiva citata mai sus impune statelor membre sa adopte masuri subsidiare pana cel tarziu la sfarsitul anului 2018, incat sa fie aplicate de la 1 ianuarie 2019. Intr-adevar, Guvernul a luat-o inaintea tuturor, poate pentru ca se afla in mare criza de bani sau pentru ca se teme ca, daca nu se grabeste, nu mai apuca sa schimbe nimic.

Al doilea aspect priveste exigenta masurilor adoptate. Coalitia investitorilor straini acuza pragul mult prea mic pe care il stabileste ordonanta privind deductibilitatea si avertiza ca, in aceste conditii, nimeni nu o sa mai poata investi nimic.

Prin urmare, ne gasim in mijlocul unui conflict destul de serios. Guvernul Tudose a profitat de ambianta globala privitoare la combaterea evaziunii fiscale, dar situatia din Romania e putin diferita de cea din Europa occidentala, care se plange de Google si Amazon.

Economia romaneasca depinde intr-o proportie prea mare de firmele straine care activeaza aici si care, asa cum se vede, au forta de a pune problema ca pe o alegere intre evaziune si investitii. Asa incat, pana la urma, negocierea ramane singura solutie.

Horatiu Pepine

