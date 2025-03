Experiment fiscal la sugestia ministrului "Orlando": Cum a ajuns sa coste o pizza rece 65 de lei

Luand in serios sugestiile ministrului de Finante, Eugen Orlando Teodorovici, fostul consilier prezidential Sebastian Lazaroiu a ajuns sa plateasca 65 de lei pe o pizza comandata acasa, pentru care s-a dus sa ia bon fiscal de la firma de livrari.

Nu stim daca este vorba despre o gluma a fostului ministru sau o relatare a celor intr-adevar intamplate, insa iata cum sustine acesta ca s-au petrecut lucrurile, din dorinta sa de a fi un contribuabil constiincios:

"In seara asta mi am propus sa testez pe bune masurile lui Orlando (ministrul Eugen Orlando Teodorovici - n.red.). Am sunat la pizza. Mi-a zis ca vine in aproximativ 40 de minute. A venit cam in 50 de minute. I am dat baiatului 25 de lei pentru pizza si 5 lei sa aiba bani de buzunar. I-am zis: 'trebuie sa mi dai bon pentru astia 5 lei si ministrul Finantelor zice ca trebuie sa vin cu tine la firma'. Rade. Eu ii zic ca e treaba serioasa, vreau sa merg la firma sa-mi dea bonul ca ne leaga astia pe amandoi. Zice: Ok", scrie pe Facebook Sebastian Lazaroiu.

Cum insa baiatul care livra pizza era pe scuter, Lazaroiu a fost nevoit sa mearga la firma cu un taxi si de aici alta problema:

"Sun la taxi. Vine taxiul. Ma costa 8 lei. Ii las 2 lei si taximetristului, dar ii cer bon pe ei. Zice ca trebuie adaptate aparatele si ca n-are de unde. Ok, asteapta-ma. Intru la pizza si cer bonul pentru 5 lei. Il iau (80 de bani se duc la Orlando). Ma intorc la taxi si-i zic ca daca nu mi da bon pe bacsis ne leaga pe amandoi. Ii zic ca ar trebui sa mergem la firma lui. Mergem acolo, primesc pana la urma un bon. Taxiul ma duce pe urma acasa. Drumul cu totul 35 de lei", isi continua relatarea Lazaroiu.

La final, aflam ca a ajuns sa manance dupa doua ore o pizza rece, pentru care a platit in total 65 de lei, dar a respectat toate indicatiile ministrului de Finante.

Persoanele care livreaza pizza la domiciliu sau la birou pot primi un bacsis, dar numai daca este lasat la firma unde acestea lucreaza, cumparatorul avand obligatia sa se deplaseze la acea locatie pentru a le fi eliberat bonul fiscal, considera ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, relateaza Mediafax.

El a raspuns astfel luni, dupa ce a fost intrebat de presa cum este fiscalizat bacisul dat celor care livreaza pizza.

"Daca eu vreau sa dau bacsis baiatului care imi aduce pizza, cum rezolv, domnule ministru?", l-a intrebat un jurnalist pe ministru, acesta explicandu-i ca, daca este multimit de "gustul si serviciile prestate", ii poate da bacsis.

Intrebat insa cum poate fi dat acestuia bacsis fara sa primeasca bon fiscal, ministrul a raspuns: "Daca doriti sa lasati un bacsis, mergeti la unitatea respectiva, iar acolo, pe casa, bate bonul fiscal, bacsisul respectiv, si asta este. Sau cu taxiul, vreti sa ma intrebati si de taxiuri, daca mergeti cu taxi?".

