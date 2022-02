Guvernul a modificat prin OUG Codul Fiscal: Cand scad impozitul pe dividende si TVA la apa

Guvernul a aprobat marti o ordonanta de urgenta prin care se aduc mai multe modificari Codului Fiscal, printre masuri numarandu-se reducerea impozitului pe dividende de la 16 la 5%, scaderea TVA pentru livrarea apei potabile si a apei pentru irigatii, precum si introducerea unui sistem de impozitare diferentiat pentru microintreprinderi incepand cu 1 ianuarie 2016.

"Guvernul a decis ca reducerea cotei de impozitare de la 16% la 5%, aplicabila dividendelor distribuite persoanelor romane, fizice si juridice, precum si dividendelor obtinute, din Romania, de persoane nerezidente, sa intre in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2016. Masura are in vedere cresterea investitiilor si favorizarea dezvoltarii societatilor de tip holding, incurajrea pastrarii in tara a capitalului romanesc, dinamizarea procesului de repatriere a capitalului romanesc, incurajand, totodata, restructurarea societatilor comerciale in scopul adaptarii lor la exigentele mediului economic si financiar, national si european, aflat in continua schimbare", se arata intr-un comunicat al Guvernului remis Ziare.com.

O alta masura inclusa in actul normativ se refera la impozitarea microintreprinderilor. Astfel, se majoreaza plafonul de incadrare in categoria "microintreprindere" de la 65.000 euro la 100.000 euro - cifra de afaceri pe an fiscal.

Totodata, se introduce un sistem de cote de impozitare diferentiate, in functie de numarul de salariati, intre 1% si 3%, dupa cum urmeaza:

- 1% pentru microintreprinderile care au peste 2 salariati, inclusiv;

- 2% pentru microintreprinderile care au un salariat;

- 3% pentru microintreprinderile care nu au salariati.

Prin modificare, Guvernul spera ca va incuraja crearea de noi locuri de munca si asezarea echitabila a sarcinii fiscale intre microintreprinderile cu si fara salariati.

Prevederi privind impozitul pe profit, asigurari de sanatate si depunerea anumitor declaratii

Actul normativ adoptat de Guvern include si alte prevederi, intre care mentionam:

- Extinderea categoriei persoanelor juridice romane care nu datoreaza impozit pe profit pentru veniturile obtinute si utilizate potrivit reglementarilor legale in domeniul educatiei nationale. In aceasta categorie vor intra, potrivit acestui act normativ, si unitatile de invatamant particular preuniversitar;

- Exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate a persoanelor fizice care detin o asigurare pentru boala si maternitate pe teritoriul unui stat cu care Romania aplica un acord bilateral de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala-maternitate;

- Prelungirea cu o luna, respectiv pana la 31 martie 2016, a termenului pentru depunerea urmatoarelor documente:

- Declaratiile privind cladirile proprietatea persoanelor fizice sau juridice cu destinatie nerezidentiala sau mixta;

- Declaratiile privind mijloacele de transport radiate din circulatie;

- Justificarile eliberate in anul 2015 privind scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe cladiri, terenuri sau mijloace de transport, in cazul persoanelor indreptatite.

- Introducerea reglementarii potrivit careia in cazul inmatricularii sau inregistrarii unui mijloc de transport in cursul anului, proprietarul are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in termen de 30 de zile de la data dobandirii.

Ordonanta adoptata de Guvern contine, de asemenea, o serie de prevederi care modifica si completeaza noul Cod de Procedura Fiscala. Una dintre modificari vizeaza desemnarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala drept autoritate competenta pentru efectuarea schimbului de informatii cu statele cu care Romania s-a angajat printr-un instrument juridic, masura menita sa contribuie la combaterea evaziunii fiscale.

A.S.

