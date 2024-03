Nu primesti bon, nu platesti - Sesizare la Avocatul Poporului: Vor fi batai intre vanzatori si clienti

Ordonanta de urgenta pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale incalca dreptul de proprietate, avand in vedere ca ofera posibilitatea unui cumparator de a pleca cu un produs fara sa il plateasca, sustine Asociatia Nationala a Comerciantilor Mici si Mijlocii din Romania (ANCMMR).

In consecinta, ANCMMR a solicitat Avocatul Poporului sa sesizeze Curtea Constitutionala in acest sens.

"Tehnic, bonul fiscal se poate elibera de casa de marcat doar dupa ce s-a facut plata. Este posibil ca cetatenii sa inteleaga ca au dreptul sa primeasca bonul fiscal inainte si atunci, intre el si vanzator apar altercatii, verbale sau chiar fizice.

Consideram ca fortele de ordine chiar au suficienta treaba, nu mai trebuie puse sa pazeasca magazinele", a declarat Cora Muntean, secretar executiv al ANCMMR.

Guvernul a decis: Nu primesti bon fiscal, primesti produsul gratis (Video)

Asociatia sustine ca in ordonanta se precizeaza ca in cazul in care operatorul economic refuza emiterea si inmanarea bonului fiscal clientului, acesta din urma are dreptul de a beneficia de bunul achizitionat sau de serviciul prestat fara plata contravalorii acestuia.

Insa in Constitutie se arata ca proprietatea privata este garantata si ocrotita in mod egal de lege, indiferent de titular, si nimeni nu poate fi expropriat decat pentru o cauza de utilitate publica, stabilita potrivit legii, cu dreapta si prealabila despagubire.

Aberatia zilei: Ministerul de Finante te ajuta sa furi din magazine

Intr-un comunicat de presa, Ministerul Finantelor anunta ca ordonanta in cauza prevede ca "incepand cu 1 martie, in cazul refuzului agentului economic de a emite si inmana bon fiscal, cumparatorul sa poata sa nu achite bunul dobandit sau serviciul prestat, avand in vedere ca o tranzactie nefiscalizata nu reprezinta altceva decat o incalcare a legii".

Asadar, cumparatorul poate pastra bunul fara sa il mai plateasca in cazul unui refuz al agentului economic de a emite bon fiscal, potrivit Finantelor.

Ads