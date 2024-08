De cand s-ar putea aplica impozitarea cladirilor in functie de destinatia acestora

Impozitarea cladirilor detinute de persoanele fizice si cele juridice in functie de destinatia acestora s-ar putea aplica de la 1 ianuarie 2016, asa cum au solicitat autoritatile locale, insa decizia este una politica, a declarat Gheorghe Marinescu, sef serviciu in cadrul Ministerului Finantelor.

"In momentul de fata nu avem o data la care va intra in vigoare noul Cod Fiscal, 1 ianuarie 2015 sau 2016. Din punct de vedere tehnic, timpul este foarte scurt pana la 1 ianuarie 2015 pentru a depune declaratiile si pentru modificarea softurilor administratiilor locale.

Avem semnale din partea autoritatilor locale ca termenul sa fie 1 ianuarie 2016, termenul cel mai rezonabil, asa cred si eu ca este cel mai bine, dar urmeaza ca politicul sa decida", a afirmat, joi, Marinescu, sef serviciu in cadrul Directiei impozite si taxe locale din Ministerul Finantelor Publice (MFP), la o conferinta de presa.

El a aratat ca Ministerul Finantelor asteapta inca propuneri pentru modificarea proiectului, astfel incat sa inainteze Guvernului o forma finala pana la finalul anului.

Guvernul mareste impozitul pentru apartamente si il scade pe cel pentru casele mari

Guvernul va schimba radical modul de calcul al impozitului pe cladirile firmelor, stabilit in prezent in functie de valoarea contabila, si va impune un mod de calcul bazat strict pe valoarea cladirii rezultata dintr-un raport de evaluare.

Totodata, impozitarea va fi aplicata in functie de utilizarea cladirii, rezidentiala sau nerezidentiala, si nu de tipul proprietarului ca in prezent, persoana fizica sau juridica.

Cota exacta a impozitului este stabilita de consiliul local.

Care sunt schimbarile

Reprezentantul ministerului a punctat ca impozitul in cazul locuintelor folosite ca atare nu va creste.

"Este foarte important aspectul termenului, si noi suntem de parere ca aplicarea modificarii sa apara la data de evaluare 31 decembrie 2015, iar Codul Fiscal sa se aplice din 2016", afirma Adrian Vascu, presedinte ANEVAR.

Astfel, pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea atat a firmelor, cat si a persoanelor fizice, impozitul va reprezenta 0,1% din valoarea impozabila a cladirii, iar pentru cele nerezidentiale impozitul va fi cuprins intre 0,25% si 1,5% din valoarea impozabila a cladirii, stabilita in urma unui raport de evaluare, care trebuie reinnoit o data la trei ani.

In cazul in care valoarea impozabila a cladirilor nu a fost actualizata in ultimii trei ani anteriori anului fiscal de referinta, pe baza unui raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat, cu exceptia cladirilor care apartin persoanelor fata de care a fost pronuntata o hotarare definitiva de declansare a falimentului, cota de impozit va fi cuprinsa intre 5% si 10% din valoarea impozabila.

Care este cea mai mare problema

Marinescu a aratat ca cea mai mare problema o reprezinta cladirile cu destinatie mixta, utilizate atat ca locuinta, cat si ca sediu de firma sau de persoana fizica autorizata.

In acest caz, trebuie precizata proportia utilizata pentru fiecare destinatie, impozitul fiind calculat prin insumarea cotelor aplicate pentru fiecare suprafata in parte.

Daca nu sunt evidentiate distinct ponderile destinatiilor spatiului, persoanelor fizice li se va aplica o cota de 2% asupra intregii valori impozabile calculate pentru cladirile rezidentiale.

Totusi, daca cheltuielile cladirii sunt suportate de persoana care desfasoara activitatea economica, impozitul va fi cel aplicat cladirilor nerezidentiale detinute de persoanele fizice, respectiv de 0,25%-1,5% la valoarea reevaluata, sau se aplica o cota de 2% asupra valorii pentru cladiri rezidentiale daca lipseste raportul de evaluare.

La randul sau, Vascu a explicat ca, potrivit unor simulari realizate la nivelul ANEVAR, aplicarea cotei de 2% persoanelor fizice care au un imobil cu utilizare mixta si nu fac distinctia proportionala exacta intre cele doua destinatii va ridica valoarea impozitului foarte mult, platind peste nivelul care i-ar reveni unei persoane juridice pentru aceeasi locatie, aspect considerat inechitabil.

