Inca o bomba din "revolutia fiscala": Cine castiga bani din dobanzi sau dividende trebuie sa dea 10% la Sanatate

O noua zi, o noua "bomba" descoperita in ordonanta de urgenta care modifica Codul Fiscal. Din ce reiese in acest moment din textul actului normativ care va incepe sa-si produca efectele incepand cu 1 ianuarie 2018, se pare ca revine obligativitatea platii contributiei la sanatate pentru dobanzi, dividende sau tranzactii la bursa.

Consultantii fiscali de la Taxhouse au descoperit ca ordonanta prevede ca veniturile din investitii (cum ar fi dobanzi, dividende, tranzactii pe bursa), care depasesc 12 salarii minime brut pe economie pe an (care din 2018 va fi 1.900 de lei, deci suma ar urma sa fie 22.800 de lei), vor plati la sanatate pentru acestea o contributie de 10% calculata la nivelul salariului minim brut, potrivit Profit.ro.

Daca estimeaza ca va obtine in cursul anului 2018 venituri peste acest prag, persoana in cauza depune in ianuarie o declaratie la Fisc si plateste trimestrial.

Mai exact, pana pe data de 31 ianuarie 2018, persoanele fizice care estimeaza ca vor realiza venituri din investitii vor avea obligatia de a depune o declaratie de "autoimpunere" in baza careia autoritatile fiscale vor emite decizia de impunere pentru platile de CASS datorate pentru anul in curs, 2018 (la nivelul a 12 salarii minime brute pe tara).

Plata contributiei se va face trimestrial, in 4 rate egale, pana pe data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Jurnalistii de la publicatia citata atrag atentia ca masura e cu atat mai neclara cu cat veniturile din investitii, ca natura, nu au un caracter predictibil si recurent, deci e ciudat sa impui plata anticipata a taxei.

Potrivit Codului Fiscal, veniturile din investitii cuprind venituri din dividende si din dobanzi, castiguri din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si castiguri din transferul aurului financiar si venituri din lichidarea unei persoane juridice.

La acest moment, veniturile din dividende se taxeaza cu impozitul pe venit de 5% si cu CASS de 5,5%. CASS se calculeaza la venitul brut in bani sau in natura realizat in cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului.