Guvernul a amanat termenul de depunere a declaratiei de beneficiar real

"In sedinta din 27 mai 2021 Guvernul a adoptat proiectul de Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru prelungirea unor termene privind depunerea unor documente prevazute in sarcina persoanelor juridice inregistrate la Registrul Comertului. Ordonanta stabileste termenul pentru depunerea declaratiei anuale de beneficiar real in anul 2021 la data de 1 octombrie, indiferent de data aprobarii situatiilor financiare anuale. Mentionam ca declaratia anuala de beneficiar real a fost reintrodusa prin Legea nr. 101/2021 cu un termen de depunere de 15 zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale. Acest termen scurt a fost introdus chiar in perioada in care persoanele juridice obligate sa depuna declaratia anuala de beneficiar real aproba situatiile financiare anuale", arata Ministerul Economiei, intr-un comunicat de presa.Conform sursei citate, acest lucru a generat incertitudine cu privire la obligatiile de declarare ale persoanelor juridice prin raportare la momentul aprobarii situatiilor financiare si cel al intrarii in vigoare a Legii nr. 101/2021."Ordonanta de Guvern adoptata raspunde atat nevoii ca la sfarsitul perioadei de raportare Registrul beneficiarilor reali sa colecteze datele tuturor persoanelor juridice supuse raportarii, cat si ca aceasta colectare sa aiba loc intr-o fereastra de timp previzibila si rezonabila, indiferent de momentul aprobarii situatiilor financiare anuale", precizeaza ministerul.