Bercea da milioane de euro mita, dar nu plateste un leu impozit

In dosarul in care a fost arestat preventiv Mircea Basescu se vorbeste de sute de mii de euro dati mita de familia lui Sandu Anghel pentru eliberarea lui din inchisoare. De unde are clanul Bercea acesti bani si ce poate face Fiscul pentru a-i impozita, acesta neplatind pana acum nici un leu?

Directorul SRI, George Maior, a declarat, marti, ca serviciul a oferit informatii despre activitatile ilegale desfasurate de Sandu Anghel si familia sa inca din 2001, ele ajungand nu doar la presedintii Ion Iliescu si Traian Basescu, ci si la sefii de Guvern din aceasta perioada.

Directorul SRI dezvaluie ce informatii i-a dat lui Traian Basescu despre cazul Bercea Mondialu

Sandu Anghel, cunoscut ca Bercea Mondialu, are doua firme, inregistrate in 2008 si 2010, dar ele nu au depus niciodata raportari la Fisc, prin urmare nu au platit niciodata impozit. Conform relatarilor din mass-media, Bercea Mondialu are o avere de sute de milioane de lei facuta mai ales din comert cu fier vechi, dar si din alte activitati, unele ilegale. Mai mult, fostul vicepresedinte al PSD Olt are 8 palate ridicate fara actele necesare, relateaza presa locala.

In ciuda tuturor evidentelor, oamenii legii l-au adus in spatele gratiilor pentru o tentativa de omor, nu pentru evaziune fiscala, cu toate ca 120 de plangeri penale au fost depuse pe numele lui din acest motiv. Abia anul trecut s-a obtinut si o condamnare pentru evaziune, in timp ce alte sase dosare sunt in stadii destul de avansate.

Cazul Bercea nu este unul singular, dimpotriva, Romania este plina de bogatasi care invart in mod nejustitificat banii cu lopata, iar statul se uita la ei neputincios.

Cum este posibil ca un cetatean din Romania anului 2014 sa jongleze public cu milioane de euro, dar sa nu plateasca un leu impozit la stat?

Sebastian Bodu: Cum sa impozitezi venituri obtinute din infractiuni?

"Din punct de vedere fiscal cei din clanul Bercea nu sunt contribuabili pentru ca veniturile lor nu provin din activitati licite pentru care se plateste impozit, veniturile lor provin din infractiuni, iar acestea nu se declara la Fisc. Nu te duci la Fisc, ceri o declaratie de impunere si completezi acolo cu pixul, ca nu ai rubrica, veniturile obtinute din santaj, camatarie, prostitutie sau altele. Aceste venituri trebuie confiscate de justitie", a explicat Sebastian Bodu, fost sef al ANAF, pentru Ziare.com.

Intrebat ce poate face totusi ANAF-ul in astfel de cazuri, acesta a spus ca poate sesiza Parchetul daca exista suspiciunea ca averea nu este doar nejustificata, ci este si ilicita.

"Or, in cazuri de acest gen, sa fim seriosi, e notoriu ca averea este ilicita, ca provine din infractiuni. Doar nu credeti ca ei fac o activitate legala si doar nu declara impozit. Asta fac manelistii sau vrajitoarele, peste care eu m-am dus cand eram sef la Fisc. Dar santajul, camataria, prostitutia, vanzarea de fier vechi sunt activitati ilegale, infractionale.

Eu am vrut sa facem legea in 2006, dar nu s-a dorit. A iesit cu scandal, mi s-a cerut demisia, nimeni nu a inteles ca Fiscul trebuie sa impoziteze orice si, mai departe, daca banii provin din infractiuni trebuie trimisa sesizarea la Parchet, care poate sa mearga de la urmarirea penala pana la confiscarea banilor in instanta", a completat Sebastian Bodu.

Mai mult, acesta spune ca nu exista niciun dubiu in legatura cu modul in care au fost facuti banii de cei din clanul Bercea.

"Averile lor sunt notorii, la fel si faptul ca provin din infractiuni. Are cineva vreun dubiu? Apoi, ei insisi afiseaza o atitudine ostentativa cu privire la avere", a declarat acesta.

Mircea Basescu, arestat pentru ca voia sa vanda libertatea ca o marfa

O vina colectiva

Problema este una complicata pentru stat, institutiile dovendindu-si neputinta in asemenea cazuri.

"E o vina colectiva pentru ca, presupunand ca s-ar ajunge la o confiscare a acestor averi de catre justitie, valorificarea lor se face deschis, numai ca in cazul acestor clanuri de rromi, nu ai cum sa le executi bunurile, si va spun asta din proprie experienta, de cand lucram la ANAF. Sume in conturi nu au, pentru ca ei nu umbla cu conturi, banii sunt cash si nu se stie pe unde si-i ascund, poate si-i ingroapa. Masinile sunt de multe ori cu numere de Spania, de Bulgaria sau cine stie, iar casele sunt construite fara autorizatie si neintabulate. Deci nu ii poti executa silit.

De aia spun ca e o vina concertata. De exemplu, casele alea nu trebuiau construite, iar acum primarul ar trebui sa le demoleze. Are curaj sa faca asta vreun primar? Sunati-l pe primarul din Strehaia si intrebati-l daca are curaj sa le demoleze casele", ne-a mai declarat fostul sef al Fiscului.

Acesta precizeaza ca este in primul rand treaba Justitiei sa puna capat unor asemenea situatii. "Astfel de clanuri probabil ca intra in aria de competenta a DIICOT. Ati vazut ca mai intra peste ei cu mascatii, ii mai salta, dar mai departe ce se intampla nu stim", a completat acesta.

Cu toate tunurile puse pe evazionisti, nu s-ar colecta mai mult de 1%

In context, Sebastian Bodu s-a aratat sceptic cu privire la sumele pe care le-ar putea colecta statul prin reducerea evaziunii fiscale de care s-au plans toti guvernantii in ultimii ani, el sustinand ca alte masuri ar trebui luate pentru eficientizarea activitatii ANAF.

"Ca om care a avut cele mai bune rezultate in colectare, in 2005-2006, va pot spune ca, si daca se pun pe ei cu toate tunurile, probabil ca se mai aduna doar in jur de 1% din PIB. Pentru ca sunt multe zone gri, pe care nu le poti vedea, sau multe zone negre, cum e agricultura, care e nefiscalizata. Ce sa le iei amaratilor alora? O sa te duci sa alergi dupa ei pe trotuare, pe unde isi vand legumele si fructele?

Daca se reduce evaziunea fiscala, se rezolva doar o mica parte din problema colectarii. Aici e vorba in primul rand de informatizarea ANAF-ului, de schimbarea perceptiilor, nu e asa de simplu. ANAF-ul, de exemplu, nu are un sistem informatic compatibil cu cel al directiilor de taxe si impozite locale de la primarii. Nu pot vedea unii ce fac ceilalti, pentru ca fiecare si-a facut propriile licitatii, au sisteme si softuri diferite si asta inseamna ca pierdem o gramada de bani", a exemplificat acesta.

Conform datelor oferite de Consiliul Fiscal, Romania aduna din TVA doar 11-12 miliarde de euro anual, jumatate din cat ar trebui sa stranga, restul fiind bani rulati in economia neagra.

Analistii spun ca toata lumea asteapta ca procurorii sa rezolve acest tip de probleme, cu toate ca infractiunile economice intra in competenta ANAF-ului, care are un departament de control al averilor si instrumentele necesare pentru a verifica inclusiv averile personale.

