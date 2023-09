Romanii vor impozit progresiv si bani de la stat pentru biserica - Sondaj

Doar 9,8% dintre romani prefera impozitul unic pe venit, in timp ce 86,7% isi doresc un impozit progresiv, arata un sondaj recent realizat de Agentia de Rating Politic.

74,4% cred ca statul ar trebui sa scada taxele ca sa permita dezvoltarea afacerilor si 13,8% sustin ca statul ar trebui sa creasca taxele ca sa poata oferi asistenta sociala.

55,7% prefera un loc munca mai prost platit la stat, dar mai sigur si 32,4% isi doresc un loc de munca mai bine platit in privat, dar mai nesigur, mai arata datele sondajului Agentiei de Rating Politic.

In ceea ce priveste relatia stat versus biserica, 52% cred ca statul trebuie sa dea bani pentru biserica, in timp ce 41,9% nu isi doresc asta.

Sondajul mai arata ca 54,4% dintre respondenti isi doresc ca in continuare avortul sa fie permis prin lege, in timp ce 33,8% isi doresc sa fie interzis.

44,9% cred ca exploatarea cu cianuri la Rosia Montana ar fi un beneficiu pentru Romania, in timp ce 34,3% cred ca ar fi un pericol pentru tara noastra.

Romania lovita de cutremur?

Sondajul mai releva ca 12,2% cred ca Romania va fi lovita in urmatorii doi ani de un cutremur puternic, in timp ce 45,1% nu cred in iminenta unui seism puternic, iar 26,9% spun ca nu stiu.

De asemenea, 83,5% cred ca soferii care produc accidente mortale din vina lor ar trebui sa ramana fara carnet pe viata, in timp ce 10,2% spun ca nu ar trebui sa ramana fara permis de conducere.

Sondajul a fost realizat in perioada 8 - 16 decembrie 2011, cu 960 interviuri la nivelul populatiei adulte a Romaniei, iar eroarea statistica standard este de 2,65%, la un nivel de incredere de 95%.

