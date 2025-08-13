Va fi impozitata Biserica? Se lucreaza de 7 luni la un proiect, dar Patriarhia vine cu o conditie cheie

Preotul Constantin Necula, consilier misionar-pastoral si de imagine al Mitropoliei Ardealului, a anuntat, vineri, ca Patriarhia Romana lucreaza de jumatate de an la un proiect care urmareste impozitarea Bisericii Ortodoxe Romane.

"Sunt pe deplin de acord si stiu la ce proiect de lege s-a lucrat si in ce mod Patriarhia Romana lucreaza de aproape sase-sapte luni la realizarea unui mod de a impozita Biserica, pentru ca va fi foarte greu. Si atunci, in sfarsit, vom vedea ca nu avem ce impozita. Abia astept!

Astept cu nerabdare sa impozitam Biserica, in contextul in care vom retroceda Bisericii absolut tot ceea ce i se cuvine si nu vom mai umbla cu complete de judecata, care din cand in cand uita sa dea inapoi dosarele pe care le-au primit si uneori si dupa sase ani", a spus Constantin Necula.

Despre impozitarea Bisericii, preotul Constantin Necula spune este convins ca "acesta va fi trendul european general".

El a adaugat ca asteapta impozitarea Bisericii Ortodoxe Romane si ca sa "nu il mai injure lumea, ca preot".

In august, conducerea BOR a transmis ca este deschisa pentru o discutie pe tema impozitarii veniturilor sale, doar daca ar fi abordata impreuna cu chestiunea retrocedarii sau a compensarii miilor de proprietati bisericesti confiscate de statul roman.

Ads