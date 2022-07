Impozitul din domeniul jocurilor de noroc, mărit de la 1 august

Codul Fiscal a fost modificat, iar de la 1 august vor intra în vigoare mai multe schimbări ce îi vor afecta pe cei care practică jocuri de noroc, atât în mediul online cât și în mediul terestru.

Cea mai importantă modificare este creșterea taxelor pe care jucătorii trebuie să le achite în momentul în care doresc să efectueze retrageri din mediul online sau să își încaseze câștigurile.

Astfel, pentru un câștig de până la 10.000 lei, impozitul reținut la sursă va fi de 3%.

Pentru câștiguri ce variază între 10.000 și 66.750 de lei, impozitul achitat va fi de 300 lei, la care se adaugă 20% pentru ceea ce depășește suma de 10.000 de lei.

În schimb, impozitul pentru sumele ce depășesc 66.750 va fi de 11.650 de lei plus 40% pentru ceea ce depășește suma de 66.750 de lei.

Până la 1 august, impozitele achitate de jucători erau următoarele:

pentru câștiguri de până la 66.750 RON - 1% din suma câștigată

pentru câștiguri între 66.751 RON şi 445.000 RON - 667.5 RON plus 16% pentru tot ce trece de 66.750 RON

peste 445.000 RON - 61.187.5 plus 25% pentru tot ce trece de 445.000 RON

Pe lângă aceste impozite, jucătorii achitau deja la depunerile online o taxă de viciu de 2% din suma depusă, la aproape toți operatorii online.

Domeniul jocurilor de noroc din România, în continuă creștere

În ultimii ani, domeniul jocurilor de noroc din țara noastră s-a aflat într-o continuă creștere și a devenit un contribuabil cheie la bugetul de stat, având un grad de colectare de peste 99%.

Spre exemplu, în acest an au primit licență încă două cazinouri online: WinBoss și Player. Iar cum acest domeniu este în creștere, pentru o mai bună informare a utilizatorilor apar și site-uri interesante de recenzii precum Cazino Pe Net. Aici, oamenii pot citi recenzii făcute pe baza experienței mai multor utilizatori, facilitățile oferite la înscriere, detalii despre varietatea jocurilor disponibile și multe altele. În plus, sunt selectați doar operatori licențiați ONJN, în așa fel încât utilizatorii să se distreze responsabil pe platforme sigure.

În ultima perioadă, operatorii licențiați au alocat bugete pentru a promova jocul responsabil, în așa fel încât jocul compulsiv ori excesele să fie evitate. Țara noastră este sub media europeană din acest punct de vedere, numărul persoanelor cu probleme fiind destul de mic, dar e important ca pentru fiecare să existe soluții în așa fel încât jocurile de noroc să rămână strict o modalitate de distracție.

Taxe mărite și pentru operatorii de jocuri de noroc

Conform Ordonanței 16/2022, de la 1 august și operatorii licențiați din domeniul jocurilor de noroc vor trebui să achite suplimentare. Astfel, a fost introdusă o taxă de 5% pe reclamă și publicitatea pentru jocurile de noroc pe teritoriul național, atât la TV cât și pe panouri stradale. Ea va fi achitată de operatori către bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care contractul de publicitate a fost încheiat.

În plus, taxa anuală pe viciu a fost mărită la 500 de euro pentru fiecare post de joc autorizat, cu 100 de euro mai mult decât în prezent. Taxa pentru eliberarea licenței a crescut cu 1.000 de euro și a ajuns la 9.500 de euro pe an. Iar taxa de analiză a documentației, ce este achitată la depunerea cererii pentru o licență de jocuri de noroc la distanță, a fost majorată cu 500 de euro și a ajuns la 3.000 de euro. Iar firmele care produc software sau distribuie jocuri de noroc la distanță vor plăti 9.500 de euro pe an, în loc de 6.000 de euro.