Asta e blestemul Romaniei! Riscul este sa nu ajungi nicaieri Interviu

Preturile nu vor scadea pe masura reducerii TVA, relaxarea fiscala ar putea contribui la reducerea evaziunii, dar sansa punerii Romaniei pe o crestere accelerata a fost ratata.

"Daca faci reforme cu lingurita, riscul este sa nu ajungi nicaieri, sa nu avansezi", afirma profesorul universitar de economie Bogdan Glavan, autorul blogului Logica economica.

Intr-un interviu acordat Ziare.com, prof. Glavan pune aceasta ratare pe seama lipsei de viziune a Guvernului: "daca nu avem viziune, daca nu avem un plan de ansamblu, nu suntem credibili. De asta vine si CE si spune ca e prost Codul Fiscal si va creste deficitul. (...) Daca nu facem reforme structurale simultan cu scaderea impozitelor, nu o sa parem credibili niciodata in fata nimanui si vom da apa la moara celor care spun: nu se poate, e prea greu."

Profesorul Glavan a explicat si riscul pe care il implica majorarile salariale anuntate: "Dinamica e gresita. Marirea salariilor este exact ce nu trebuia sa facem. (...) intretii niste sisteme bolnave ineficiente care produc beneficii sociale foarte mici comparativ cu banii pompati in ele."

Vom avea un nou Cod Fiscal, dupa toate probabilitatile in forma convenita prin consensul politic de saptamana trecuta. Este el un castig pentru Romania, un autentic instrument pentru dezvoltare?

Nu se poate spune asta. Impactul sau nu poate fi asociat cu o reforma majora. Faptul ca s-a pastrat scaderea TVA la 20% inseamna o relaxare fiscala de 1% din PIB, ceea ce este foarte putin. Si s-ar putea sa nu fie nici atat, daca punem la socoteala faptul ca apar adaugiri de contributii de asigurari sociale la cei cu venituri independente etc.

In acelasi timp, hatisul birocratic ramane. Deci Codul Fiscal nu marcheaza un punct de inflexiune, un reper pentru pozitionarea pe o crestere economica accelerata.

Ce ar fi trebuit pentru a fi un astfel de punct de inflexiune?

In primul rand, sa faca parte dintr-o strategie de ansamblu, dintr-o viziune. Discutia aceasta a si fost: scazi impozitele si daca nu faci nimic cu cheltuielile ramai cu deficit bugetar.

Si daca nu avem viziune, daca nu avem un plan de ansamblu, nu suntem credibili. De asta vine si CE si spune ca e prost Codul Fiscal si va creste deficitul. Nu trebuie sa ai doua doctorate ca sa stii ca reducerea de fiscalitate iti poate aduce mai putini bani la buget in urmatoarele luni, dar daca ai avea un plan in care sa spui cum vei economisi bani, cum vei astupa gaurile negre, e altceva.

Daca nu facem reforme structurale simultan cu scaderea impozitelor, nu o sa parem credibili niciodata in fata nimanui si vom da apa la moara celor care spun: nu se poate, e prea greu. Asta e blestemul Romaniei, ca nu se poate niciodata.

In al doilea rand, e vorba despre marimea relaxarii fiscale care ar fi trebuit sa fie semnificativa. Initial era la 2-3% din PIB. Ar fi fost un bun inceput pentru ca tarile emergente au in medie venituri bugetare de 25% din PIB, noi avem vreo 31%. Deci ca sa ajungem in rand cu ele, ar trebui sa scadem serios impozitarea, ceea ce insa nu se poate face peste noapte doar printr-un cod fiscal. De aceea, spun ca era un inceput care trebuia continuat.

Reprosul a fost ca era un inceput prea abrupt, lasand o gaura de venituri prea mare.

Daca faci reforme cu lingurita, riscul este sa nu ajungi nicaieri, sa nu avansezi. Pe de-o parte, din motive politice, pentru ca o reforma graduala e mult mai usor de inversat. Dupa colt apar, dupa cum vedeti, tot felul de interese: vrem si noi salarii mai mari, vrem si noi nu stiu ce scutiri de datorii etc, pe care e greu sa le gestionezi daca nu ai un alibi puternic, precum scaderea brusca si puternica a fiscalitatii.

Al doilea pericol este cel economic. Oamenii de afaceri si-ar dori o schimbare semnificativa. Nimeni nu se apuca sa investeasca mai mult pentru ca cineva ii promite ca peste doi sau cinci ani o sa mai scada taxele cu inca 1% din PIB.

Eu spun de multa vreme ca Romania are nevoie de o schimbare profunda de filosofie, altfel nici vorba de un proces de convergenta reala cu Europa de Vest.

Care ar trebui sa fie schimbarea de folosofie in privinta fiscalitatii?

Impozite cat mai putine si mai mici. Va dau un exemplu. Noi avem si impozit pe profit, si impozit pe dividende, ceea ce inseamna dubla impozitare, e aberant. Din impozitul pe profit statul culege o suma mica, 1,7% din PIB. Din cauza acestei duble impozitari si a contextului general, firmele romanesti nu declara profit. Am vazut ca 20 de firme din Romania raporteaza 20% din profitul total. Ele nu au cum sa ascunda profitul.

Marea masa a firmelor fac insa orice ca sa nu declare profit. E un caz clar de ineficienta a impozitarii. Daca oricum nu castigi bani la buget din impozitul asta, de ce nu-l desfiintezi si pastrezi doar impozitul pe dividende? Nu ar avea un mare impact asupra mediului de afaceri si un impact mic asupra bugetului? Dar dorinta reala de schimbare lipseste.

Cu viziune, putea fi respectat deficitul de 2%?

Nimeni nu poate spune, pentru ca nu sunt decat prognoze. Nu poti sti exact care vor fi incasarile bugetare la anul. Ceea ce se stie e ca, daca scazi impozitele, vei avea un efect pozitiv asupra economiei, care se va traduce in incasari mai mari la buget, dar cu un decalaj de timp.

Daca ai viziune, fie aveai pregatit un pachet complementar de reduceri de cheltuieli care sa te incadreze in deficitul de 2% si pe termen scurt, desi orice e negociabil pe lume, ori explicai coerent ca in 2016 deficitul va fi 3%, in 2017 de 2,2%, iar in 2018 va fi 1%. Puteam sa mergem mai departe cu reformele.

La nivelul companiilor de stat?

Da, dar eu tin mult si la chestiunea sistemului de pensii, pentru ca el mananca o treime din buget anual. Daca nu fac ceva sa scap de el, an de an 10% din PIB voi da pensionarilor si atunci cum sa scad impozitele si sa ma incadrez in deficit?

Daca relaxarea fiscala tot a fost etapizata, ce ar fi trebuit sa aiba prioritate? TVA, asa cum s-a intamplat, sau taxarile din mediul de afaceri, taxa pe stalp, impozitul pe dividende, toate cele amanate pentru 2017?

Pe termen lung nu conteaza, pentru ca taxele sunt suportate in ultima instanta de oameni, indiferent cum sunt aplicate. Daca e sa scada povara fiscala, e bine. Pe termen scurt si mediu, insa, povestea e mai nuantata. Vedeti, copilul mic care azi mananca doar lapte sigur ca peste 3 ani va manca si sarmale, si friptura. Dar asta nu inseamna ca ii dai din prima sarmale in loc de mere cu biscuiti.

Noi suntem o economie tanara, care trebuie sa se dezvolte, deci sa puna accentul pe investitii, evident ca prioritar ar fi sa reduci fiscalitatea pe investitii, aceea care le influenteaza nemijlocit. Si acestea sunt impozitul pe profit, cel mai ineficient din Romania, si CAS-ul, cu mult prea mare.

Dar TVA este cea mai impopulara taxa, pentru ca toata lumea o observa. Si atunci politicienii au scazut TVA pentru ca in felul asta impusca cel mai repede popularitatea.

Va asteptati ca scaderea de preturi sa fie pe masura scaderii TVA?

Nu. Cand a scazut TVA la paine, aceasta s-a ieftinit cu cele 12% procente de scadere a TVA. Cand TVA a scazut la alimente, deci la o grupa cu mult mai mare de produse, preturile s-au diminuat cu putin mai mult de jumatate din scaderea TVA, deci nu cu toata scaderea taxei. Acum scaderea TVA va fi la o grupa si mai mare de produse, deci scaderea preturilor va fi mai mica decat scaderea TVA. Dar asta se vede in cateva luni de zile, nu la prima raportare a INS.

Tu lasi aceiasi bani in economie, dar ii redistribui. Nu-i mai ia statul, raman la oameni sau firme, care vor cumpara cu ei. Cand a scazut TVA la alimente lumea a mai facut economii, a mai platit ratele la banci, a mai cumparat si alte produse. S-a redistribuit cererea si catre alte produse, de asta nu vedem in scaderea preturilor exact scaderea taxei.

De aceasta data, cererea se va redistribui catre ce? Catre nimic, pentru ca deja toate produsele au avut scaderi de TVA. Ma astept ca si de aceasta data oamenii sa foloseasca parte din bani pentru rambursarea datoriilor, deci nu vom vedea nici cresteri de investitii.

Ce efecte concrete va asteptati sa produca anul viitor aceasta relaxare fiscala, cata e ea?

E posibil sa avem o scadere a evaziunii, care deja se intampla datorita inaspririi controalelor. Dar va fi greu de evaluat cat din scaderea evaziunii se datoreaza scaderii TVA. Aceasta masura vine pe un trend de crestere economica. Cand economia creste, oricum se aduna mai multi bani la buget. Asa a fost si in 2007-2008.

Cert este ca Guvernul nu va pierde. Costul strict contabil al relaxarii de 1% din PIB nu se va regasi la finalul anului viitor in buget datorita reducerii evaziunii si asta va dovedi ca toate calculele celor care s-au opus Codului Fiscal initial au fost foarte pesimiste.

In acest context, ne putem permite cresterile de salarii ale bugetarilor care se anunta semnificative?

Va spuneam ca acesta este un risc al politicii pasilor marunti. Cei care s-au opus Codului Fiscal initial nu au luat in calcul faptul ca Guvernul, pus in situatia de a diminua relaxarea pentru a respecta deficitul, va incepe sa creasca salariile. Guvernul s-a comportat in sens politic eficient, face ce e rentabil pentru el sa faca. Daca nu poate castiga suficienta popularitate din scaderea impozitelor, va creste cheltuielile sau mai stiu eu ce traznaie.

Eu nu vad cum ne vom incadra in deficit la anul. Poate doar daca scaderea evaziunii va fi importanta. Dinamica e gresita. Marirea salariilor este exact ce nu trebuia sa facem. Este o masura gresita si separat de Codul Fiscal pentru ca astfel nu faci decat sa intretii niste sisteme bolnave ineficiente care produc beneficii sociale foarte mici comparativ cu banii pompati in ele.

Ce avem la autostrazi avem si in sanatate, si in educatie, si la pensii. Facem sacrificii mari, dar la oameni ajung foarte putine lucruri pentru ca sistemul e comunistoid: totul e de stat, munca nu e stimulata, salarizarea e arbitrara, nu exista concurenta, aceea care duce la eficienta. Nu facem reforme, dar marim salariile.

