Plata TVA la incasarea facturii, in vigoare de la 1 ianuarie

Noul sistem de plata a TVA, care presupune plata taxei la incasarea facturii si nu la emiterea ei, se va aplica de la 1 ianuarie 2013, Codul Fiscal fiind modificat in acest sens in cursul anului 2012.

Noul sistem presupune ca exigibilitatea taxei intervine la momentul incasarii contravalorii livrarilor/prestarilor efectuate sau, in cazul facturilor neincasate, in cea de-a 90-a zi calendaristica de la data emiterii facturilor.

Codul Fiscal prevede ca, de la 1 ianuarie 2013, doua categorii de contribuabili vor aplica obligatoriu noul sistem de TVA - persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care au sediul activitatii economice in Romania, a caror cifra de afaceri in anul calendaristic precedent nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei si persoanele impozabile, cu sediul activitatii economice in Romania, care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului calendaristic curent.

Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, precum si a operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, realizate in cursul unui an calendaristic.

Persoana impozabila care in anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la incasare, dar a carei cifra de afaceri pentru anul respectiv este inferioara plafonului de 2.250.000 lei, aplica sistemul TVA la incasare incepand cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul urmator celui in care nu a depasit plafonul.

In cazul persoanelor impozabile, cu sediul activitatii economice in Romania, care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului calendaristic curent, aplicarea noului sistem de catre acesti contribuabili se face incepand cu data inregistrarii lor in scopuri de TVA.

Daca in cursul anului calendaristic curent cifra de afaceri a persoanelor impozabile care aplica noul sistem de plata a TVA depaseste plafonul de 2.250.000 lei, sistemul TVA la incasare se aplica pana la sfarsitul perioadei fiscale urmatoare celei in care plafonul a fost depasit.

Desi sistemul de TVA la incasare este obligatoriu pentru persoanele impozabile mentionate, acesta nu se aplica de catre persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic.

Conform reglementarilor din Codul Fiscal, sistemul TVA la incasare se aplica numai pentru operatiuni pentru care locul livrarii sau locul prestarii se considera a fi in Romania.

Codul Fiscal precizeaza totodata ca persoanele impozabile care au obligatia aplicarii sistemului TVA la incasare nu vor aplica sistemul pentru o serie de operatiuni care intra sub incidenta regulilor generale privind exigibilitatea TVA.

