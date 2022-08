Reducerea TVA la apa: Teodorovici explica de ce e buna pentru populatie si operatori

Unii operatori de apa au in vedere o crestere a tarifelor, iar reducerea TVA la apa va reprezenta un sprijin atat pentru acestia, cat si pentru populatie, care nu ar simti majorarea in facturi, a declarat duminica, intr-o emisiune la ProTV, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.

"Astazi, in Romania, consumul de apa pe cap de locuitor este unul foarte mic in comparatie cu media la nivel european, ceea ce ridica semne de intrebare. Pe de o parte, costul, poate, cu toate ca in Romania apa nu este scumpa in comparatie cu ce inseamna costuri pentru productie, tratarea ei si livrarea in conditii europene catre populatie. Poate veniturile populatiei fac ca aceasta sa para un produs mai scump.

Pe de alta parte, apa este un produs alimentar. De asemenea, tarifele la apa ar trebui crescute in unele cazuri. Sunt unii operatori in Romania care si-au asumat prin hotarari de consilii locale ale acelor primarii ce fac parte din asociatia operatorilor de apa ca vor creste tarifele la apa, pentru ca au primit finantari fie din imprumuturi fie din bani europeni.

Daca ar scadea TVA, aceasta crestere nu s-ar simti in facturi. Practic populatia nu va fi afectata de o astfel de crestere de tarif ca urmare a angajamentelor asumate de operatorii de apa. Este un sprijin pentru populatie, dar si pentru operatorii de apa in acelasi timp", a explicat Teodorovici.

El a mentionat ca, in prezent, reducerea TVA la apa este analizata atat la Ministerul Finantelor, cat si la Ministerul Muncii, pentru a vedea cum poate fi aplicata aceasta masura.

Ponta, despre TVA redusa pentru 5 metri cubi de apa: E o masura europeana (Video)

"Este o idee la care ne gandim si la Ministerul de Finante si la Ministerul Muncii. O sa incercam sa vedem cum o putem aplica. Oricum, de la 1 ianuarie TVA la apa se reduce la 20%. Intrebarea este daca putem sa venim chiar sub 20% si daca da, de cand. Acum se fac calcule la Ministerul de Finante pentru a vedea exact care este impactul si mai ales modul in care vom putea administra aceasta situatie. Stim foarte clar ca este putin mai complicat, la consumatorii casnici la care se va putea aplica aceasta masura, modul in care vom putea sa percepem TVA scazut, avand in vedere ca sunt situatii unde facturile inglobeaza si apa calda si apa rece per familie", a spus ministrul Finantelor.

In ceea ce priveste nivelul la care va fi redusa cota de TVA, oficialul MFP a precizat ca, din ianuarie 2016, aceasta va fi de 20%, dar se incearca o scadere la 9%.

"Fiecare stat membru al UE are dreptul la doua cote diferentiate de TVA. Este cea de baza, cum e cea de azi, dar de la 1 ianuarie 2016 va fi 20%. Si putem, dupa aceea, sa coboram fie la 9% fie la 5%. 20% va fi sigur, dar incercam sa ducem mai jos, la 9%", a afirmat Eugen Teodorovici.

Oficialul MFP a precizat ca s-a renuntat la cota de consum de 5 metri cubi de apa pentru care sa se aplice TVA redusa, deoarece masura nu poate viza doar o fractiune din consumul lunar.

"Nu poti sa o aplici in modul acesta. Nu ai voie sa aplici o cota pe o fractiune din consumul lunar al unei familii, trebuie sa aplici o cota de TVA unitara, pe intregul consum de apa", a spus Teodorovici.

La inceputul saptamanii trecute, premierul Victor Ponta a anuntat ca luni va fi prezentata o analiza privind impactul reducerii TVA la 9% pentru apa de consum casnic, Executivul preconizand o reducere de TVA care sa fie aplicata pentru o cantitate de 5 metri cubi de apa.

