Romania are cel mai mare deficit de incasare a TVA din UE

Romania a pierdut 29,299 miliarde de lei (6,413 miliarde de euro) in anul 2017 din neincasarea unor venituri reprezentand taxa pe valoarea adaugata (TVA), potrivit unui studiu privind deficitul de incasare a TVA publicat, joi, de Comisia Europeana.

Conform sursei citate, Romania a inregistrat cel mai mare deficit de incasare a TVA la nivel national, 36% din veniturile din aceasta taxa preconizate nefiind incasate in 2017. Romania este urmata de Grecia (34 %) si Lituania (25 %) . Cele mai mici deficite sunt in Suedia, Luxemburg si Cipru, unde veniturile din TVA sunt deficitare in medie cu doar 1%. In termeni absoluti, cel mai mare deficit de incasare a TVA, de 33,5 de miliarde euro, a fost inregistrat in Italia.

De asemenea, conform estimarilor Comisiei Europene, deficitul de incasare a TVA in Romania ar urma sa se reduca in 2018 pana la 32,5% de la 35,5% in 2017. De asemenea, tot potrivit estimarilor CE, veniturile din TVA in Romania vor creste de la 53,229 miliarde lei in 2017 la 59,990 miliarde lei in 2018.

La nivelul blocului comunitar, tarile din UE au pierdut 137 de miliarde euro in 2017, prin neincasarea unor venituri reprezentand taxa pe valoarea adaugata (TVA) . Asa-numitul "deficit de incasare a TVA", diferenta globala dintre veniturile din TVA preconizate si suma efectiv colectata, a scazut intr-o anumita masura in comparatie cu anii precedenti, insa continua sa fie foarte mare.

"Climatul economic favorabil si unele dintre solutiile de politica pe termen scurt puse in aplicare de UE au contribuit la reducerea deficitului de incasare a TVA in 2017. Cu toate acestea, pentru a realiza progrese semnificative, va fi necesar sa se realizeze o reforma vasta a sistemului de TVA, pentru a-l face mai rezistent la fraude. Propunerile noastre de introducere a unui sistem de TVA definitiv si favorabil intreprinderilor continua sa fie actuale. Statele membre nu isi pot permite sa ramana pasive, in conditiile in care se pierd miliarde de euro ca urmare a fraudelor din caruselul TVA si a inconsecventelor din sistem", a declarat comisarul pentru afaceri economice si financiare, impozitare si vama, Pierre Moscovici.

Studiul Comisiei Europene arata ca performantele individuale ale statelor membre variaza inca in mod semnificativ. Deficitul de incasare a TVA a scazut in 25 de state membre (inclusiv in Romania) si a crescut in trei. Malta (- 7 puncte procentuale), Polonia (- 6 puncte procentuale) si Cipru (- 4 puncte procentuale) au inregistrat performante puternice, cu scaderi semnificative ale pierderilor de venituri din TVA. Alte sapte state membre - Slovenia, Italia, Luxemburg, Slovacia, Portugalia, Cehia si Franta - au avut si ele rezultate solide, reducand deficitul de incasare a TVA cu peste 2 puncte procentuale.

Deficitul de incasare a TVA a crescut in mod considerabil in Grecia (2,6%) si Letonia (1,9%) si putin in Germania (0,2%).

In termeni nominali, deficitul de incasare a TVA a coborat in UE in 2017 cu 8 miliarde de euro, pana la 137,5 de miliarde euro, o valoare similara cu scaderea din anul 2016 de 7,8 miliarde euro. Deficitul de incasare a TVA in 2017 reprezinta 11,2% din totalul veniturilor din TVA in UE, comparativ cu 12,2% pentru anul precedent. Aceasta tendinta de scadere poate fi observata pentru al cincilea an consecutiv.

Raportul privind deficitul de incasare a TVA publicat joi vizeaza anul 2017, deoarece acesta este anul cel mai recent pentru care sunt disponibile date cuprinzatoare despre conturile nationale si resursele proprii. Studiul din acest an introduce insa un element nou: un exercitiu de previzionare care cuprinde asa-numitele "estimari rapide" pentru anul anterior anului publicarii si anume 2018. Aceste estimari rapide indica faptul ca deficitul de incasare a TVA va continua, probabil, sa scada si se va situa sub valoarea de 130 de miliarde euro si sub 10% din totalul sumei reprezentand TVA de platit in 2018.