Tudose nu intelege de unde transpiratia in legatura cu split TVA. Gabriel Biris: Nu cred ca cineva sanatos la cap isi poate inchipui ca se poate intampla

In timp ce premierul Mihai Tudose se intreba retoric de ce sunt reactii negative la split TVA, pentru ca, dupa spusele sale, nu reprezinta altceva decat scrierea unui cont in plus, consultantul fiscal Gabriel Biris spunea, la o alta televiziune, ca masura este "noaptea mintii" si ca nu crede "ca cineva sanatos la cap isi poate inchipui ca se poate intampla".

"Intelepciunea poporului nostru este foarte mare. Una din ziceri este graba strica treaba. Chiar si simplul fapt ca o masura atat de importanta se doreste a fi implementata la foc automat arata neseriozitate. (...) Cum iti poti inchipui ca poti sa iesi cu o ordonanta de guvern la mijlocul lui august, luna in care mai toata lumea e in concediu, care sa intre in vigoare de la 1 septembrie si toate firmele din Romania sa-si adapteze toate sistemele informatice, sa pregateasca oamenii, sa nu cumva sa greseasca plata, pentru ca sanctiunile sunt severe.

Este practic imposibil. Asa ceva nu cred ca cineva sanatos la cap isi poate inchipui ca se poate intampla, doar daca n-ai nici cea mai mica idee de cum functioneaza economia. Companiile din Romania nu au resurse nelimitate pe care sa le puna la dispozitia implementarii unor inventii la care cineva s-a gandit peste noapte", a declarat Gabriel Biris la Digi24, potrivit Republica.ro.

Fostul secretar de stat in Ministerul de Finante a explicat, punctual, ce presupune, concret, masura.

"Hai sa presupunem ca dumneavoastra aveti un magazin mic. Cand vinzi in retail, cea mai mare parte din incasari sunt cash, va trebui sa incasezi cash-ul, in fiecare zi sa separi principalul de TVA, cat TVA ai colectat, sa te duci a doua zi repede la banca, sa depui in doua conturi. Timp in care tu fiind un magazin mic care nu ai propria retea de distributie, ai niste distribuitori care-ti aduc marfa pe care o platesti tot cash pentru ca altfel nu ti-o lasa. Platesti marfa, inclusiv TVA-ul, TVA deductibil, dar tu trebuie sa depui TVA-ul de la vanzari in cont si dupa aia sa te duci sa-l ceri de la ANAF. Este noaptea mintii!", a explicat Biris.

Acesta a atras atentia ca firmele vor avea nevoie de reusrse foarte mari, atat de personal cat si financiare, pentru a face tranzitia catre noul sistem.

"Sa presupunem ca esti o firma de utilitati, sau o firma de telecomunicatii cu milioane de clienti. Iti vin banii de la clienti, platie iti vin secunda de secunda de la clienti. Tu trebuie sa-ti adaptezi sistemele informatice, sa tina evidenta acestor plati, sa le separe in doua, TVA si principal, poate uneori si mai multe cote de TVA, sa transferi in contul de TVA TVA-ul aferent incasarilor de la clienti. Nu numai asta, trebuie sa tii si evidenta platilor. Trebuie sa-ti modifici complet solutia informatica, tot", a spus Biris.

Fostul secretar de stat spune ca marile companii de utilitati cu care a discutat si care si-au facut o evaluare a costurilor presupuse de aplicarea noii masuri ar avea nevoie de o perioada de un an si cheltuieli de un milion de euro, in schimb in nota de fundamentare la capitolul "impactul asupra mediului de afaceri" e mentionat "nu este cazul".

"Eu sper ca auzindu-ne acum, vorbind despre toate problemele astea de care n-au vrut sa auda pana saptamana trecuta, poate le da Dumnezeu mintea cea de pe urma si o trec si pe asta la 'discutate si uitate'", a conchis Biris.

In timp ce el vorbea, insa, si premierul Mihai Tudose explica, intr-un interviu la Romania Tv, parerea sa despre masura. Seful Executivului a spus ca nu renunta la introducerea sistemului split TVA, in ciuda criticilor generalizate din ultimele zile, atat din partea mediului de afaceri, cat si a specialistilor in taxe si impozite.

Tudose a spus si ca, din cate "a inteles de la ministrul de Finante", in prima faza va fi optionala plata defalcata a TVA, insa de la 1 ianuarie 2018 va fi obligatorie.

Explicand propria viziune asupra introducerii split TVA, Tudose a confirmat, practic, ca este vorba de o masura punitiva aplicata de guvern tuturor firmelor, desi, spune tot premierul, 75% dintre platitorii de TVA sunt in regula.

Intrebat daca de fiecare data va fi nevoie sa se transmita doua conturi pentru plata, premierul a raspuns tot printr-o intrebare: "Unde va apuca transpiratia? Ca mai scrieti un cont?".

