Grindeanu îi dă replica lui Nazare pe subiectul multinaționalelor: „Un pas necesar, dar nu suficient”

Subiectul multinaționalelor îl face pe Grindeanu să-i dea replica lui Nazare. FOTO captură video /digi24.ro

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, 13 august, că blocarea înstrăinării profiturilor în cazul multinaţionalelor, ca primă etapă dintr-o reformă mai amplă privind un sistem fiscal echitabil, este un pas "necesar", dar nu suficient.

"Am avut astăzi o primă întâlnire cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, în cadrul căreia am abordat situaţia finanţelor publice. Salutăm măsura care prevede blocarea înstrăinării profiturilor în cazul multinaţionalelor, ca primă etapă dintr-o reformă mai amplă privind un sistem fiscal echitabil. Consider că este un pas necesar, dar nu suficient. Trebuie să continuăm în această direcţie pentru diminuarea optimizărilor fiscale, astfel încât povara austerităţii să nu fie pusă doar pe umerii persoanelor vulnerabile şi ai clasei de mijloc", a scris Grindeanu, pe Facebook.

El a adăugat că a convenit împreună cu ministrul de Finanţe să se realizeze analize de impact cu privire la mai multe domenii.

"Am convenit să se realizeze analize de impact cu privire la: suprataxarea averilor mari (triplarea impozitului pe marile averi), majorarea taxării câştigurilor realizate din speculaţii de capital pe termen scurt, creşterea impozitării de la 10% la 16% pe câştigurile din veniturile din criptomonede, creşterea de zece ori a amenzilor pentru fiecare angajat fără contract de muncă, termene mai scurte pentru limitarea perioadei în care o firmă poate rămâne în insolvenţă, interzicerea înfiinţării de noi firme de către asociaţi/administratori în insolvenţă. Apreciez deschiderea ministrului de Finanţe de a identifica, alături de specialiştii noştri, cele mai potrivite măsuri pentru a depăşi acest moment", a transmis liderul PSD.

Potrivit lui Sorin Grindeanu, "un punct vital" rămâne continuarea marilor proiecte de infrastructură şi a investiţiilor publice prin Programul Naţional "Anghel Saligny".

"Rectificarea bugetară trebuie să ţină cont de nevoile de dezvoltare ale României. Vom continua aceste consultări, în perioada următoare, deoarece este important să venim cu un program de relansare pentru economia românească", a subliniat el.

