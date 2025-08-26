Președintele Senatului dă ca sigură creșterea impozitelor pe locuințe: "Sunt foarte mici în momentul de față”

Preşedintele Senatului dă ca sigură creșterea impozitelor pe locuințe Foto: iStock

Impozitul pe locuințe va crește, procentul urmând să fie agreat de coaliția de guvernare, a declarat marți, 26 august, președintele Senatului, Mircea Abrudean.

Potrivit acestuia, s-ar putea ajunge la un acord chiar în ședința de marți, 26 august, a coaliției de guvernare.

"E un subiect care se discută în coaliție și pe care se va agrea, să sperăm, astăzi. Cu siguranță vor crește impozitele pe locuințe, vedem procentul care va rămâne în discuție, pentru că, trebuie să fim conștienți și sinceri, impozitele pe locuințe sunt foarte mici în momentul de față în România", a afirmat Abrudean, la B1 TV, întrebat dacă impozitul pe locuințe va crește cu 70%.

Vicepremierul Barna Tanczos a declarat recent că impozitele pe clădiri ar putea crește cu 60-70%, pentru a consolida bugetele locale și a asigura resurse pentru proiectele de dezvoltare ale primăriilor.

Cum impozitarea la valoarea de piață, asumată și ca angajament în planul fiscal cu Comisia Europeană și în PNRR, ar urma să se aplice abia din 2027, pentru 2026 va fi prevăzut un mecanism tranzitoriu, a scris Profit.ro.

La persoane juridice, unde impozitarea ține cont de valoarea stabilită în urma unei evaluări, nu ar urma să aibă loc modificări. Impozitarea proprietății la valoarea de piață este prevăzută deja de legislația în vigoare.

Ads