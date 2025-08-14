Un apropiat al lui Nicușor Dan compară economiile Bulgariei și României și se enervează : „Trădare sau incompetență? E sabotaj sau ce este?”

Autor: Eugen Porojan
Joi, 14 August 2025, ora 11:34
Vlad Gheorghe, liderul partidului DREPT și consilierul președintelui Nicușor Dan FOTO Facebook Vlad Gheorghe

Diferența de politică economică dintre Bulgaria și România a dus una dintre țări în zona euro, în timp ce economia românească se bazează în continuare pe creșteri de taxe. În Bulgaria, taxele sunt aproape la jumătate din cele din țara noastră, deplânge Vlad Gheorghe, apropiat al președintelui Nicușor Dan și fost europarlamentar, joi, 14 august.

„Trădare sau incompetență? Bulgaria are taxele aproape la jumătate față de România”, a scris Vlad Gheorghe pe Facebook.

El a comparat atât impozitele pe care le plătesc firmele, cât și capitalul necesar pentru a înființa o firmă, iar Bulgaria are condiții mai bune la toate capitolele.

„Bulgaria:

  • 10% impozit pe profit
  • 5% impozit pe dividende
  • 1 (un) Euro capital înființare firmă

România:

  • 16% impozit pe profit
  • 16% impozit pe dividende
  • 1580 Euro capital înființare firmă

„TVA-ul e tot mai mic la ei, 20%, față de 21% la noi. Bulgarii încasează și cu 50% mai mult din TVA. Bulgaria colectează 39.3% din total TVA. România colectează 25.6% din total TVA. Tot ei au intrat și în zona Euro, ceea ce înseamnă finanțări mult mai ieftine (nu săriți în suveranism că nu ajută economic). Noi n-am intrat pentru că... destrăbălare bugetară”, a scris revoltat Vlad Gheorghe.

Creșterea taxelor de către Guvernul Bolojan ar putea stârni un val de refugiați fiscali către Bulgaria, dând țării vecine un alt avantaj economic în plus față de România.

„Toate cele de mai sus ni le-au făcut politicienii de la București din ultimii ani. Bulgarii ne bat la toate capitolele și urmează să primească mulți patroni refugiați fiscali cu firmele lor cu tot. Ziceți voi, e sabotaj sau ce este?”, se încheie mesajul fostul europarlamentar Vlad Gheorghe.

