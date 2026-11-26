Românii care nu și-au plătit la timp impozitele pe locuințe, terenuri sau mașini în 2026 riscă majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună. Restanțele se reportează în anul următor, iar datoriile neachitate pot duce inclusiv la popriri și executare silită.

Restanțele către bugetul local pot afecta inclusiv tranzacțiile imobiliare sau vânzarea unui autoturism, întrucât legea condiționează înstrăinarea acestor bunuri de îndeplinirea obligațiilor fiscale, arată Digi24.ro.

Termen pentru plata impozitelor

Conform Codului fiscal, impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport se plătesc anual, în două rate egale: prima până la 31 martie, a doua până la 30 septembrie, inclusiv.

Contribuabilii care au achitat integral impozitele anuale până la 31 martie au beneficiat de o bonificație de până la 10%, stabilită prin hotărâre a autorității deliberative locale.

Pentru obligațiile fiscale datorate bugetelor locale, Codul de procedură fiscală stabilește o majorare de întârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, aplicată asupra valorii impozitului rămas neachitat.

Calculul începe din ziua următoare scadenței și continuă până la achitarea datoriei, inclusiv. Astfel, costul suplimentar este perceput chiar dacă întârzierea dintr-o anumită lună este de numai câteva zile.

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În cazul primei tranșe aferente anului 2026, majorările se aplică începând cu 1 aprilie. Pentru cea de-a doua rată, acestea sunt calculate de la 1 octombrie.

Majorarea este de 1% pe lună, iar întârzierea începe pe 1 aprilie, după scadența de 31 martie. Lunile de întârziere sunt aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie, adică 9 luni. Deci 9 × 1% = 9%, iar 9% din 500 de lei înseamnă 500 × 0,09 = 45 de lei.

În cazul celei de-a doua rate, perioada cuprinsă între octombrie și decembrie generează o creștere de 3%, echivalentul a 15 lei.

Încheierea anului fiscal nu stinge datoria. Restanța trece în evidența anului următor, iar majorările continuă să curgă. În 2027, contribuabilul va datora impozitele noului an plus restanțele acumulate.

Cum se ajunge la executarea silită

Primăria poate iniția executarea silită după expirarea termenului de plată, inclusiv înainte de sfârșitul anului. Procedura începe cu o somație, însoțită de titlul executoriu. De la primire, debitorul are 15 zile să achite suma sau să notifice autoritatea că vrea să recurgă la mediere, ceea ce suspendă executarea pe durata medierii.

Dacă nu plătește în termenul stabilit, autoritatea poate continua cu poprirea conturilor, urmărirea veniturilor sau sechestrarea și valorificarea bunurilor, în limitele prevăzute de lege.

Persoanele care intenționează să vândă un apartament, o casă, un teren sau un autoturism trebuie să facă dovada că și-au achitat toate obligațiile datorate bugetului local în care este înregistrat bunul respectiv.

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