Impozitele vor crește anul viitor: "Momentan vorbim de un procent între 60 și 70 la sută", dezvăluie vicepremierul Tánczos Barna

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 20 August 2025, ora 20:11
584 citiri
Vicepremierul Tanczos Barna - FOTO Facebook/Tanczos Barna

Vicepremierul Tánczos Barna a declarat, miercuri, 20 august 2025, despre creșterea impozitelor locale, de anul viitor, că momentan se discută procente între 60% și 70%, însă aceste procente nu reprezintă varianta finală.

Actualul vicepremier, fost ministru de Finanțe, a precizat că este vorba de o majorare necesară pentru consolidarea bugetelor locale, astfel încât primăriile să devină independente financiar și să nu se mai bazeze pe banii de la "centru".

”La finalul discuțiilor, vom avea varianta finală, este o discuție pe care o poartă România de ani de zile cu Comisia Europeană, analizele Comisiei și chiar analizele ministerului Finanțelor arată că foarte multe comune nu majorează periodic impozitele, așa cum ar trebui și în foarte multe situații, unitatea administrativ-teritorială, primăria, se bazează pe veniturile de la centru și mai puțin pe veniturile proprii”, a explicat Tánczos Barna.

Potrivit vicepremierului, este o majorare necesară pentru consolidarea bugetelor locale, astfel încât aceste primării să devină independente financiar și să poată să asigure resursele pentru proiectele de dezvoltare.

”Se vede foarte clar că de la București, de la centru, din ministere, vin foarte multe proiecte mari pentru dezvoltarea orașelor, dar de foarte multe ori, contribuția proprie a unităților administrativ-teritoriale este, poate, nesemnificativă sau nu este suficient de mare. Și, atunci, pentru a echilibra această situație, propunerea este de a majora aceste procente la impozite locale, la autoturisme și la clădiri”, a mai spus reprezentantul Executivului.

Cât cresc impozitele pe locuințe. Vicepremierul Tanczos Barna detaliază măsura inclusă în al doilea pachet de reforme fiscale al Guvernului Bolojan
Cât cresc impozitele pe locuințe. Vicepremierul Tanczos Barna detaliază măsura inclusă în al doilea pachet de reforme fiscale al Guvernului Bolojan
Guvernul intenționează să crească impozitele la locuințe cu peste 50%, însă procentul final nu a fost stabilit până miercuri, 20 august, spune vicepremierul Tanczos Barna. Cifra discutată...
Firmele pierd „o punte vitală de lichiditate exact când finanțarea bancară e mai scumpă și mai greu accesibilă”. Cum se schimbă radical eșalonarea dărilor la stat
Firmele pierd „o punte vitală de lichiditate exact când finanțarea bancară e mai scumpă și mai greu accesibilă”. Cum se schimbă radical eșalonarea dărilor la stat
În cadrul pachetului II de măsuri fiscal-bugetare menite să reducă deficitul bugetar, pus în dezbatere publică joi, 14 august, se abrogă mecanismul de „eșalonare la plată, în formă...
