Moldova: "Țarii vin și pleacă, imperialismul rus rămâne"

”Există multe argumente împotriva aderării Moldovei la UE. Și încă și mai multe în favoarea ei”. Presa germanofonă observă cursul pro-vest și analizează miza strategică pentru întreaga regiune a alegerilor de duminică.

Partidul președintei Republicii Moldova Maia Sandu, Acțiune și Solidaritate (PAS), ”și-a putut apăra majoritatea absolută a mandatelor în Parlament”, după alegerile desfășurate duminică, 28 septembrie 2025. ”Liderul opoziției, Igor Dodon, a încercat să inducă ideea că scrutinul nu s-a desfășurat corect. La un miting convocat de el luni au participat însă doar aproximativ 100 de persoane”.

Acest rezumat, extras din paginile Frankfurter Allgemeine Zeitung, ar fi fost probabil cel mai lung text despre Republica Moldova publicat în paginile publicațiilor occidentale, după niște alegeri desfășurate în urmă cu zece ani. Astăzi însă, cu Rusia atât de agresivă, războiul ”la un Nistru distanță”, cum scria de curând, în același ziar conservator de la Frankfurt, scriitorul Alexandru Bulucz, și cu o candidatură la Uniunea Europeană în curs de negociere, Republica Moldova este o prezență aproape cotidiană în presa germană.

FAZ: Kremlinul și complicii săi, infractorii locali

De fapt, explică Michael Martens într-o analiză publicată de FAZ după alegerile de duminică, Moldova a fost ținta Rusiei încă de pe vremea lui Boris Elțîn: ”Țarii vin și pleacă, imperialismul rus rămâne. Elțîn a declanșat în 1992 un război pentru desprinderea Transnistriei. Vladimir Putin trebuie să procedeze acum altfel”, anume, ”cu ajutorul complicilor moldoveni. Republica trebuia să fie deturnată de pe calea democratizării și apropierii de UE. Această socoteală, după cum arată rezultatele alegerilor parlamentare de luni, nu a dat roade”.

Sigur, Rusia nu va ceda așa ușor. O vreme șantaja Moldova cu dependența de gaze și cu ”interdicții de import pentru produsele agricole”, până ce industria vinului a ajuns în pragul falimentului, amintește cel mai citit ziar quality din Germania, adăugând că, în ambele cazuri, ieșirea din impas a venit dinspre UE. Are și acum instrumente: ”capturarea sistemului judiciar, în cooperare cu infractori locali, (...) fermele de troli și plantațiile de minciuni”.

”Lupta pentru Moldova continuă. O aderare deplină la UE nu mai este de neconceput. Tot ceea ce întărește apartenența Moldovei la Occident și o desprinde din strânsoarea Rusiei este, fără îndoială, în interesul UE și al Germaniei”, punctează cotidianul care apare în capitala financiară a Europei.

Într-un alt articol din același ziar, preferat de publicul creștin-democrat, găsim și observația că ”președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat ușurat de succesul forțelor proeuropene la Chișinău. O eventuală înfrângere a acestora ar fi adus riscul ca Ucraina să se confrunte, pe lângă Belarusul aliat cu Rusia și două state conduse de guverne proruse, Ungaria și Slovacia, cu încă un vecin dificil”.

Handelsblatt: Votul, singura armă

Dreptul la vot este arma moldovenilor ”într-un război hibrid pe care îl poartă demult cu Rusia”, scrie și Handelsblatt. ”În capitala Chișinău, mai proeuropeană decât restul țării, mulți alegători se temeau că o victorie a forțelor proruse ar însemna un regres pe drumul spre aderarea la UE”.

Însă, adaugă cel mai relevant ziar al lumii germane de afaceri, ”starea de spirit proeuropeană din capitală nu este împărtășită de toți moldovenii. Mai ales în regiunea separatistă Transnistria din estul țării și în Găgăuzia, o regiune autonomă din sud-est, populația este considerată mai degrabă critică față de UE și filorusă”.

Realitatea, prin filtrul Moscovei

Rheinische Post remarcă ”acuzațiile grave din ambele tabere, care au umbrit campania electorală”. Guvernul președintei Sandu a acuzat Rusia că a intervenit în alegeri prin dezinformare și cumpărare de voturi, atacuri cibernetice asupra infrastructurii electorale și amenințări false cu bombă în secții de votare.

Rusia, în schimb, notează cotidianul regional, ”a negat orice amestec”, nu se grăbește să recunoască rezultatul alegerilor și ”a acuzat guvernul de la Chișinău că ar fi împiedicat sute de mii de moldoveni care trăiesc în Rusia să voteze”, pentru că a deschis doar două secții de votare în întreaga Federație, unde, potrivit oficialilor ruși, s-ar afla aproximativ 500.000 de cetățeni moldoveni.

La Moscova, observă în același registru Die Tageszeitung, realitatea este cosmetizată în beneficiul narațiunii geopolitice a Kremlinului. Nu doar Peskov sau colega sa de la ministerul de Externe, Maria Zaharova, au de transmis discursul oficial.

Mass-media ruse și Kremlinul se străduiesc să prezinte alegerile din Moldova drept fraudă: ”Când se votează în Moldova, lucrurile nu pot fi corecte, după logica rusească. O altă perspectivă nu este admisă de televiziunea de stat”. Pentru Rossia 1, principalul vector tv de propagandă al Kremlinului, înainte de vot a contat să scoată în evidență pașaportul românesc al președintei proeuropene iar după aflarea rezultatelor, majoritatea absolută obținută de PAS a fost un detaliu secundar, mai puțin important de comunicat decât faptul că ”aproape jumătate din populație ar dori restabilirea unor relații mai bune cu Rusia”. Ceea ce nu e neapărat fals, dar este un exercițiu de relativizare, deturnare a atenției și, până la urmă, manipulare.

Tageszeitung: Biserica, brațul propagandistic al Kremlinului

Și tot taz observă, într-un alt articol (au fost trei, în total, doar astăzi), că, deși societatea rămâne profund divizată, moldovenii s-au dovedit ”rezistenți în fața propagandei” iar ”Maia Sandu poate răsufla ușurată, în pofida tuturor prognozelor și scenariilor sumbre”.

Mai ales că, la fel ca la alegerile prezidențiale și la referendumul privind aderarea Moldovei la UE din toamna lui 2024, ”Rusia a scos din nou artileria grea, cu sprijinul generos al alianțelor proruse din Moldova: cumpărare de voturi, mită pentru alegători, dezinformare mai ales pe rețelele sociale. Niciun efort financiar nu a părut prea mare. Chiar și Biserica Ortodoxă Moldovenească, aflată sub autoritatea Patriarhului Kirill de la Moscova, a fost pusă de Kremlin la lucru pentru a inunda populația cu cea mai rudimentară propagandă”.

În plus, ”și la Kiev rezultatul alegerilor va fi fost primit probabil cu ușurare (...) Ucraina nu-și poate permite încă un vecin ostil”. Ziarul apropiat de cercurile ecologiste de la Berlin amintește de experiența accesului la putere a forțelor antidemocratice din Georgia, țară fostă candidată care ”a părăsit demult drumul spre Vest”.

Berliner Zeitung: România 2.0?

Nu e de mirare că ”reprezentanți de rang înalt ai UE și-au exprimat ușurarea în legătură cu rezultatul alegerilor parlamentare din țara candidată la aderarea la UE, Moldova”, după cum remarcă și Berliner Zeitung. ”Țara își propune să adere până în 2030, însă acest obiectiv este considerat foarte ambițios: state membre precum Germania văd reformele interne ale UE drept o precondiție”.

Publicația regională cu vederi de stânga, fondată în Berlinul de Est după Al Doilea Război Mondial, se întreabă însă dacă Moldova nu devine cumva o România 2.0 - și invocă un ”tablou similar” cu situația de la sfârșitul lui 2024, când a fost eliminat din cursa electorală Călin Georgescu: partide proruse excluse din alegeri, posibile finanțări ilegale din Rusia, mită electorală, campanii de dezinformare în rețelele sociale, arestări înainte de alegeri.

”Alegerile au trecut, iar câștigătorul este Europa – sau, mai bine spus, Uniunea Europeană. Dar”, se întreabă Berliner Zeitung, ”nu este aceasta tot o formă de influență externă? UE pune tot mai multe fonduri la dispoziția ONG-urilor și mass-media din țările est-europene și eurosceptice, pentru a-i promova agenda”.

Cotidianul din capitala federală enumeră o listă de finanțări directe oferite Moldovei de UE și presupune că acestea ar fi tot un mod de a influența alegerile. Ce nu spune însă Berliner Zeitung este că banii europeni au destinații lucrative transparente și scopul dezvoltării comunităților, nu se duc pentru cumpărarea de voturi.

SZ: Milenialii PAS, mai aproape de Vest decât de Ștefan cel Mare

La München. Süddeutsche Zeitung scrie că ”UE a făcut totul pentru a sprijini Republica Moldova”. Reporterul ziarului bavarez descoperă în detaliile rețelei de wi-fi din sediul PAS o posibilă explicație: numele rețelei și parola arată că partidul Maiei Sandu ”este susținut de mulți tineri bine educați, care adesea au lucrat în străinătate, se raportează mai degrabă la eroii generației occidentale de millennials decât la Sfântul Ștefan cel Mare, creștinul profund credincios ce a dus în Evul Mediu campanii împotriva ungurilor și otomanilor, venerat de o mare parte a populației”.

Ziarul apropiat de social-democrația germană observă însă că ”rezultatul alegerilor înseamnă și că jumătate din populație nu vrea neapărat să adere la UE”, mai cu seamă cea care trăiește ”în regiunile rusofone”, cu ”influența masivă a Rusiei. Dar există în societatea agrară și conservatoare și un scepticism autentic față de UE. Există temerea că agricultura ar putea avea de suferit și că identitatea națională ar fi sacrificată” și ”reticența de a primi ordine din partea Bruxellesului”.

Pe de altă parte, ”riscul instabilității politice este ridicat în Moldova”, astfel că ”nu este deloc sigur că partidele proruse nu ar putea să se impună, situație în care UE s-ar trezi cu un nou caz problemă (...) Există multe argumente împotriva aderării țării la UE. Și încă și mai multe în favoarea ei”, unul fiind intenția Moscovei de a folosi țara drept o rampă de lansare a atacurilor sale hibride, conchide Süddeutsche Zeitung.

O strategie riscantă, care însă a funcționat

Tagesspiegel, ziar liberal-centrist din Berlin, îi face un portret Maiei Sandu, politiciana de 53 de ani care a făcut neobosit campanie pentru cursul proeuropean. ”Sandu este considerată o critică fermă a Kremlinului și vrea să-și apere țara de influența crescândă a Rusiei (...) Succesul Maiei Sandu și al partidului PAS va fi judecat și după o eventuală relansare economică. Aici, experta în economie mizează pe o apropiere rapidă de UE”.

Tabăra proeuropeană din Moldova răsuflă ușurată, ”ușurare care își găsește ecou și în unele capitale occidentale” după alegerile ”dominate de tema orientării geopolitice a fostei republici sovietice”, comentează Neue Zürcher Zeitung.

Ziarul elvețian notează că ”Rusia dispune în mod tradițional de multiple pârghii în Moldova: o importantă minoritate rusofonă, până de curând dependența energetică aproape totală, precum și conflictul nerezolvat din Transnistria, unde sunt staționate trupe ruse. Un stat de drept slab și o economie dominată de oligarhi au oferit alte canale de influență”.

În acest context, ”PAS s-a prezentat ca singura garanție pentru integrarea europeană. Celelalte partide cu șanse de a intra în Parlament au fost etichetate drept nesigure și potențial infiltrate de Rusia”.

Strategia, scrie NZZ, a fost riscantă pentru că unul din cinci moldoveni nu este interesat de orientarea geopolitică, în vreme ce UE însăși are dificultăți de extindere, discursul de tip prieten-dușman ”a exclus categoric orice cooperare post-electorală” iar campania a fost redusă la întrebarea ”Rusia sau Occident?”. Cu toate acestea, strategia a funcționat.

