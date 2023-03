Situația dramatică în care a ajuns o româncă după ce a garantat pentru împrumutul bancar al unei colege: "Am rugămintea să mă învățați cum să procedez"

Mulți români fac cu greu față scumpirilor, iar cei care au de plătit credite sunt printre cei mai afectați.

Victime cad și persoanele care au garantat pentru un împrumut. Este cazul relatat de o romancă în mediul online.

"Am rugămintea să mă învățați cum să procedez în următoarea situație.

M-am pus garant la o colegă de muncă, neștiind câte datorii mai are! Are aproape un an de întârziere la bancă, o plătit doar puțin din suma împrumutată! Știu că urmeză să am poprire pe salariu, dar ce se poate face din punct de vedere legal?

Familia este plecată împreună în Marea Britanie, plătesc restul datoriilor, și la banca unde sunt garant nu au pus un leu.

Mi se pare josnic și nedrept să se comprte așa, am și eu problemele mele, nu pot și nu am cu ce să mai trăiesc, dacă o să trebuiască să plătesc eu! Vă rog răspunsuri la subiect", a scris aceasta pe grupul Avocatul online.

În comentarii, autoarea postării a precizat ce sumă de bani a rămas neachitată, 66.000 de lei.

"Are un an de când a demisionat, timp în care s-au adunat restanțe de peste 12.000 de lei", a adăugat aceasta.

Ads

"Nu girezi nici pentru copilul tău"

Cei mai mulți dintre cei care au răspuns cred ca a greșit atunci când a acceptat să fie girant, unii cred că are unele șanse să recupereze cândva banii.

"Cred că ești bună de plată. Nu girezi nici pentru copilul tău, dar pentru un străin."

"Tare greu să vă mai recuperați banii. Așa au pățit mai mulți colegi când l-au girat pe unul și tot în Anglia a plecat. Au făcut plângeri la judecătorie, pus sechestru pe casă, degeaba, în urmă cu 2 ani individul s-a întors în țară, și-a luat altă nevastă, că prima a băgat divorț, și într-o noapte a murit, inima nu a mai bătut. Toți colegii au rămas cu datorii plătite de ei."

"Plătiți ratele la bancă și țineți chitanțele, după care solicitați banii de la cea pe care ați împrumutat-o. Să vă fie învățătură de minte."

"Vă adresați instanței de judecată"

"Cu dovezile plăților vă adresați instanței de judecată cu o acțiune în regres. Ulterior, obțineți o hotărâre împotriva doamnei și prin intermediul unui executor judecătoresc va recuperați banii."

"Asta înseamnă girant, în caz că nu plătește persoana, plătește girantul, pentru asta ați semnat."

"Da și o vecină la fel a făcut și a pierdut apartamentul, n-ai ce face platești și altă dată să nu mai faci prostia asta."

"Taxa de prost în zilele de azi se plătește scump!"

Ads