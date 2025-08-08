Cum au explodat dobânzile la creditele de nevoi personale în vara lui 2025. Comparație între cele mai importante bănci comerciale

Costul creditelor urcă discret dar constant, împingând rata lunară tot mai sus pentru românii care vor să se împrumute. FOTO Pexels

Dobânzile continuă să crească în România vara aceasta, așteptările economiștilor și ale băncilor comerciale fiind ca o relaxare monetară din partea Băncii Naționale a României (BNR) să vină abia anul viitor. Între timp, costul creditelor urcă discret, dar constant, împingând rata lunară tot mai sus pentru românii care vor să se împrumute.

Ziare.com a realizat o comparație a ofertelor celor mai bine plasate bănci din România, la nivelul cotei de piață, rezultatul analizei fiind că doar o mână de bănci mai oferă credite de nevoi personale cu dobânzi sub pragul de 8%. ING și BCR conduc topul celor mai accesibile oferte, de partea cealaltă, băncile mici și medii luptându-se pentru economiile populației cu dobânzi de până la 8% la economii pe termen scurt.

Cum arată evoluția dobânzilor BNR și a ROBOR în ultima perioadă

Contrar previziunilor inițiale ale analiștilor financiari, care mizau la începutul anului pe o relaxare treptată a politicii monetare în 2025, contextul alegerilor prezidențiale reluate, noul guvern și presiunea enormă de ordin extern pentru reglarea deficitului excesiv, alături de măsurile fiscale care încă decurg din aceste circumstanțe, au complicat drastic traiectoria anticipată. Într-o analiză recentă a ultimelor date prezentate de BNR, Profit.ro arată că, în loc să scadă, dobânzile au revenit pe un trend ascendent încă din primăvară. Media ROBOR la 3 luni, principalul indicator pentru creditele cu dobândă variabilă, a crescut de la 5,55% în toamna trecută la 7,1% în iunie 2025, în prezent, pe 7 august, stabilindu-se la 6,6%.

Totodată, potrivit sursei citate, chiar și cu intervențiile BNR prin operațiuni repo, la dobânda-cheie de 6,5%, nivelurile de lichiditate din piața interbancară au menținut dobânzile de tranzacționare peste 6,6% în iulie. Defalcat, dobânda medie la creditele în sold a urcat la 8,58%, cel mai mare nivel înregistrat de la finalul verii trecute, iar efectul se resimte mai ales pe piața de credite destinate persoanelor juridice, unde costurile medii de finanțare au urcat la 9,12%, cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani.

Cu toate acestea, nici consumatorii individuali nu sunt cruțați de scumpiri, ținând cont că creditele de consum au ajuns să aibă o rată medie efectivă anuală (DAE) de 10,32% în iunie, în creștere cu 30 de puncte de bază față de aprilie. Deși dobânzile la creditele ipotecare par a fi mai stabile (7,58% în medie), marja reală de dobândă, adică diferența dintre rata dobânzii și inflație, s-a erodat și în acest segment.

Cât despre inflație, marja INS a crescut la 5,7% în iunie, față de 4,9% în aprilie, economiștii celor mai importante bănci din țară estimând că Banca Națională a României ar putea amâna orice reducere a dobânzii-cheie până după primul trimestru din 2026, mai ales după creșterea TVA la 11%, respectiv 21%, și majorarea accizelor. IRCC-ul trimestrial, aplicabil creditelor noi, este estimat să crească din octombrie la 6,07%, ținând cont de media dobânzilor pentru trimestrul 2 al acestui an.

Ofertele celor mai importante bănci românești: Calcul estimativ pe baza aceleiași nevoi de creditare

Ziare.com a analizat ce înseamnă în termeni concreți, pentru un credit de 50.000 de lei, contractat pe 36 de luni, această spirală a scumpirii. Au fost consultate datele platformei Bankata, verificate apoi pe calculatoarele individuale disponibile pe site-urile băncilor nominalizate, pentru a evalua variațiile reale între dobânzile fixe și variabile, între cele mai mari bănci comerciale din România.

Banca Transilvania, liderul pieței bancare românești, cu o cotă de piață de 20,9% și active de peste 184 de miliarde de lei, nu oferă în prezent una dintre cele mai avantajoase dobânzi pentru creditele de nevoi personale. Cel mai ieftin credit oferit de BT, cu dobândă variabilă, ajunge la o rată lunară de 1.685,44 lei, echivalentul unei DAE de 13,57%. În cazul produsului standard cu dobândă fixă, DAE-ul urcă vertiginos la 21,51%, cu o rată lunară de 1.825,74 lei, printre cele mai mari din piață.

La celălalt pol al ofertei, BT oferă și un produs cu dobândă fixă de 18,5% și DAE de 21,51%, impunând o rată lunară de 1.825,74 lei, una dintre cele mai împovărătoare oferte din tot eșantionul analizat. Diferența între această ofertă și cele din zona 7–8% DAE ar putea însemna mii de lei în plus pentru clientul final, chiar și pe un credit mai mic.

BCR, parte a grupului Erste și ocupanta locului doi în clasamentul băncilor, judecând după cota de piață de circa 13%, cu active de 120,7 miliarde lei, oferă un credit 100% online cu dobândă fixă și o rată lunară de 1.533,23 lei, DAE 7,88%. Oferta include reduceri de dobândă pentru cei care optează pentru asigurare de viață și fac parte din programul de fidelitate George Max. Este una dintre cele mai echilibrate oferte din piață în raport calitate-preț, însă condițiile impuse pentru contractarea creditului pot ajunge să fie mai restrictive decât în cazul altor bănci, judecând după impunerea încasării venitului în contul BCR și asigurările de viață piperate pentru orice reduceri la dobândă.

CEC Bank, bancă de stat în ascensiune (cu o cotă de piață crescută la 11,26% și active de 99,3 miliarde lei), are o politică de creditare costisitoare în prezent, comparativ cu alte produse de creditare de pe piață. Oferta băncii pentru un credit de 50.000 lei pe 36 de luni presupune o dobândă fixă de 12%, cu o rată lunară de 1.660,72 lei și o DAE de 14,07%, cu toate că există avantajul unor comisioane reduse sau chiar nule. Și la CEC, banca oferă o reducere de 1% pentru clienții care își încasează salariul în cont CEC.

BRD, parte a grupului francez Société Générale și aflată pe locul patru în piață cu 9,75% cotă, active de 86 miliarde lei, are două produse disponibile pentru credit de nevoi personale. Pe de o parte, creditul Espresso Verde, dedicat achizițiilor sustenabile, are o rată lunară de 1.558,57 lei și DAE 7,65%, iar varianta standard Espresso urcă la o rată de 1.565,46 lei și DAE 9,38%, pe de altă parte. Cu toate că poziționarea este ceva mai accesibilă decât în cazul BT sau CEC, costurile sunt ușor peste media pieței, în special pentru clienții care nu accesează pachetul complet de beneficii.

Raiffeisen Bank, care urcă pe locul cinci în topul băncilor din România, judecând după cota de piață de 9,31%, active de 82,1 miliarde lei, are în prezent o ofertă de credit 100% online cu dobândă fixă de 9,25%, ceea ce înseamnă o rată lunară de 1.601,37 lei și DAE 9,73%. Oferta este digitalizată și rapidă, potrivit explicațiilor oferite de bancă, dar mai puțin competitivă ca preț, situându-se în zona mediană a costurilor.

ING Bank, în scădere în clasamentul național, cu o cotă de piață de 8,85% și active de 78 miliarde lei, propune două variante pentru creditul de 50.000 lei, adică una cu dobândă fixă, la o rată lunară de 1.526,43 lei și DAE 7,56%, și una cu dobândă variabilă, cu rată de 1.562,7 lei și DAE 7,84%. Oferta ING este printre cele mai echilibrate, iar DAE pentru dobânda fixă se apropie de pragul minim al pieței.

Garanti BBVA, o bancă de talie mai mică (cotă de 1,89%), vine cu o ofertă relativ agresivă pentru creditul cu dobândă fixă, cu DAE 10,08%, rată lunară 1.600,4 lei, și o variantă cu dobândă variabilă care urcă la 10,85% DAE și o rată lunară de 1.618,61 lei. În ciuda bonusurilor promoționale și a includerii automate a unei asigurări, costurile de finanțare sunt peste medie.

Dobânzile la depozite urcă și ele, dar doar pe termen scurt

Potrivit unei analize BankingNews, cele mai ridicate dobânzi la ultima consultare făcută în luna iunie veneau de la TBI Bank, care acorda până la 8% pe an pentru depozitele în lei constituite online pe o lună, o valoare rar întâlnită în ultimii zece ani, spun analiștii. Pentru perioade mai lungi, randamentele scad ușor, dar rămân peste medie, adică 7% pentru 3 luni și 6,45% pentru 6 luni.

Banca Transilvania oferă între 4,2% și 5,2% pentru depozitele în lei, în funcție de maturitate, iar CEC Bank se încadrează într-o plajă similară, cu valori între 4,25% (1 lună) și 5,25% (12 luni). Raiffeisen Bank propune, pentru depozitele constituite online, randamente între 5% (3 luni) și 5,2% (12 luni), iar ING vine cu o dobândă de 5,5% pe o perioadă de 4 luni, valabilă doar pentru sumele economisite recent, prin Depozitul Bonus.

O ofertă condiționată au și cei de la BCR, care acordă 6% pe 5 luni, doar pentru clienții fideli, cu statut Max sau Max Invest în aplicația George. Fără aceste reduceri, dobânzile standard ale băncii rămân la 4,2% pentru 3 luni, 4,6% pentru 6 luni și 5% pentru 12 luni. În plus, și UniCredit Bank oferă o dobândă de 6% pe 6 luni, dar numai pentru sume de peste 50.000 lei, în timp ce pentru 10.000 lei, randamentul scade la 5,5%.

