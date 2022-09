Disperarea unei românce care și-a împrumutat un prieten cu 10.000 de euro și nu i-a primit înapoi: "Îi treci la pierderi. Sper că ți-ai învățat lecția"

Unii români aleg să își împrumute prietenii cu bani atunci când aceștia au nevoie, încrezători că îi vor primi înapoi la timp. Se bazează pe încredere și pe relația de amiciție stabilită în timp.

Sumele sunt mari uneori, iar termenele stabilite nu sunt respectate, astfel că dorința de a ajuta se întoarce împotriva celui care a avut încredere.

Un semnal de alarmă vine din partea unei românce care nu găsește soluții pentru a primi înapoi cei 10.000 de euro dați cu împrumut unui prieten fără acte doveditoare, după cum a relatat într-o postare pe Facebook. Femeia caută sfaturi de la cei care au trecut prin situații asemănătoare.

"Am o mică situație. Am împrumutat unui prieten o sumă de 10.000 euro. În prostia mea nu am făcut vreun act. Acum mă duce cu zăhărelul că o să îi dea, dar a trecut 1 an. Am vreo șansă să îi recuperez din punct de vedere legal în instanță? Sau aveți vreun sfat, o procedură, ceva? Am fost la poliție, dar mi-au spus că ei nu se bagă pentru o sumă așa mică și că nu am nicio șansă. M-am gândit să îl înregistrez audio, poate fi considerată o dovadă? Rog un sfat", a scris femeia pe grupul Sfaturi de la avocați.

"Tot ce trebuie să faceți este să înregistrați dialogul de rambursare"

Unii o sfătuiesc să înregistreze una dintre discuțiile pe care le are pe tema restituirii banilor, în lipsa altor dovezi.

"Orice înțelege verbală și asigurată prin acceptarea de returnare a împrumutului tot verbală, este că și un contract nescris între părți. Tot ce trebuie să faceți este să înregistrați dialogul de rambursare al sumei, eventual chiar o înțelegere de păsuire scrisă. Apoi contactat un avocat în domeniu și va veți primi banii actualizați la imflație."

"Încercați să-l înregistrați și mergeți cu dovada la poliție."

"Și dacă o acuză ulterior de săvârșirea infracțiunii de violare a vieții private (art. 226 Cod penal)?"

"La asta m-am gândit și eu, că m-am gândit să îl înregistrez dar mi-e să nu am eu probleme din cauza asta. Ciudată este legea, pare că apară mai mult răufăcătorii decât părțile vătămate", a răspuns persoana păgubită.

"Apelați la un avocat"

"Aveți șanse de recuperare a banilor. Cum ați făcut transferul? Prin banca? Ați scris la mențiunile plățîi "împrumut" sau ceva similar de unde să rezulte împrumutul?

Apelați la un avocat să analizeze situația dvs în particular și va va spune și șansele de câștig."

"Din păcate i-am dat cash...altă prostie. nu toți odată.", a precizat femeia.

"Recomand totuși să mergeți cu toate dovezile la un avocat să analizeze situația. Poate găsește un element de care să se lege."

"Gândiți-va că sunt politicieni care au scăpat că nu au respectat toți pașii necesari înregistrării audio-video făcute de polițișți/sri. cel mai bine să vb cu un avocat. altfel poate întră în mai multe probleme decât are deja."

"Cred că poți să faci plângere pentru abuz de încredere dacă ai mesaje, înregistrări, martori sau dovadă transfer bancar ceva."

"Cash din păcate. Martori ar fi dar din anturajul lui. Mesaje și înregistrări nu am, pentru că la un moment dat și-a dat seama că aș putea să îl înregistrez și am vorbit numai față în față. Mă gândeam că dacă reușesc să mă întâlnesc cu el să încerc să îl înregistrez. Dar poate fi considerată proba? Să nu se întoarcă împotriva mea că l-am înregistrat fără voia lui", a precizat autoarea postării.

"Ai făcut o prostie"

Cineva relatează în comentarii experiența personală asemănătoare.

"Din păcate ai făcut o prostie că nu ai vreun act, și mai trist e părerea poliției clar sunt pe lângă și destul de mult incompetenți. Și noi am fost într-un caz asemănător doar că nu era prieten, ci unchi, i-am dat 700 mil (12 mii euro) și nu mai vreia să-i dea nici cu cap tăiat.

Inventa N scuze că vrea să ne facă casă cu banii ăia, să nu îi cheltuim aiurea, a fost într-adevăr puțină bătaie de cap, dar într-un final am reușit să-i scoatem de la el.

Ai nevoie de niște martori care au fost de față când i-ai dat bani, apoi îți iei un avocat bun și acționezi în instanță, dacă ai conversații cu el scrise în care confirmă că îți datorează acea suma și ți le dă la x dată e suficient, noi nu am mai ajuns niciunde, era nevoie doar de o declarație scrisă către poliția respectivă trimisă pe e-mail (eram în Franța) și puțină presiune pe neamurile care erau de față când am dat acei bani, apoi niște live-uri, făcut de râsu lumii, și când l-a sunat poliția că este o plângere depusă pe numele lui pentru abuz de încredere, șantaj și amenințare, ne-a sunat și a zis să mergem să ne dea banii.

Cu avocatul am vorbit doar telefonic, ne-a trimis poze cu un contract de angajament ca reprezentant, nu mai era nevoie să plătim avocatul. Succes vă doresc, dacă poliția nu acceptă plângerea scrisă, mergeți direct la parchetul de pe lângă judecătoria de care aparțineți și solicitați procurorul de serviciu."

"Îi treci la pierderi... și aia este! Sper că ți-ai învățat lecția și nu mai împrumuți pe nimeni."

