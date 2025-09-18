România se împrumută cu 500 de milioane de euro pentru cea mai importantă legătură rutieră dintre Ardeal și Muntenia. Un alt împrumut similar va fi făcut anul viitor

România se împrumută cu 500 de milioane de euro pentru cea mai importantă legătură rutieră dintre Ardeal și Muntenia. Un alt împrumut similar va fi făcut anul viitor
Romania face o nouă autostradaă din împrumuturi FOTO Facebook/Asociatia Pro Infrastructura

România va primi 500 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții pentru lucrările la Autostrada Sibiu – Pitești, cea mai importantă legătură rutieră dintre Ardeal și Muntenia. Contractul de finanțare va fi semnat în octombrie de ministrul Finanțelor, urmând ca un al doilea acord similar să fie parafat în 2026.

Guvernul a adoptat joi un memorandum pentru aprobarea negocierii contractului de finanțare cu BEI.

Cei 500 de milioane de euro reprezintă cofinanțarea aferentă fondurilor de coeziune ale UE.

"Memorandumul are ca obiect aprobarea negocierii contractului de finanțare în valoare de 500 de milioane de euro dintre România și BEI, în vederea susținerii lucrărilor la Autostrada A1, secțiunea Sibiu - Pitești, precum și semnarea acestui contract de către Ministerul Finanțelor. Este o finanțare care se va acorda în tranșe, de maxim 10 tranșe egale, câte 50 de milioane de euro fiecare. Primul împrumut în valoare de 500 de milioane de euro urmează să fie semnat în octombrie, iar un al doilea contract în valoare similară ar putea fi semnat în cursul anului 2026", a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

Primul contract va fi semnat în luna octombrie, când președintele BEI se va afla la București, iar al doilea în cursul anului 2026.

