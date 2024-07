Efectele tăierii dobânzii BNR asupra creditelor. Când vor scădea simțitor ROBOR la trei luni și IRCC

Vineri, 5 iulie, Banca Națională a României (BNR) a redus dobânda de politică monetară pentru prima oară din 2021, creând o oportunitate atât pentru analiștii economici, cât și pentru deținătorii de credite să se întrebe cum vor fi afectate dobânzile împrumuturilor românilor în lunile următoare și dacă există cu adevărat un scenariu descendent în ceea ce le privește. BNR indică astfel începutul unui ciclu de relaxare monetară, semnalând o inflație în scădere, susținută de o posibilă reducere în continuare a dobânzilor BCE și FED.

Economiștii speculează că decizia va duce la scăderea dobânzilor pentru credite, atât în beneficiul populației, cât și al firmelor, dar că impactul nu va fi major. Important de reținut este că scăderea indicelui ROBOR cu 0,25% va reduce costurile creditelor legate de ROBOR imediat, însă cei cu rate la IRCC vor mai aștepta până în 2025. Totodată, inflația persistentă și scăderea lentă a acesteia, cu o valoare de 5,1% în mai, sugerează că următoarele reduceri ale dobânzii vor fi modeste, probabil în august și octombrie.

Ce a determinat în sfârșit scăderea ratei de politică monetară

Potrivit datelor BNR, în luna mai 2024, inflația anuală a ajuns la 5,1%, în scădere față de perioada anterioară. După ce România a încheiat anul 2023 cu o inflație anuală de 6,6%, în primele luni ale anului următor, cifra a crescut atingând 7,41% în ianuarie 2024. Creșterea a fost influențată de majorările de taxe și impozite indirecte introduse la începutul anului.

Ultima scădere ar fi datorată în mare parte reducerii prețurilor la energie electrică și gaze naturale, influențate de efecte statistice favorabile și de plafonarea prețurilor pentru consumatorii casnici până în martie 2025, dar mai degrabă de o scădere globală ale acestor tarife, care s-au răsfrânt indirect și asupra prelucrătorilor români. Prețurile au scăzut cu 6% anual la electricitate și cu 8% lunar la gaze naturale în mai, după o scădere de 11% în aprilie, ceea ce a dus la un declin anual de 18% pentru gaze. Această reducere a prețurilor la gaze a contribuit cu 0,3 puncte procentuale la scăderea ratei anuale a inflației în luna mai. Cu toate acestea, inflația a rămas una dintre cele mai ridicate din regiune, înregistrând valori de 5,9% în aprilie 2024 ca apoi să ajungă la marja mai sus menționată de 5,1.

BNR a mai raportat și că, în lunile aprilie și mai din trimestrul al doilea, consumul și vânzările auto-moto au înregistrat creșteri semnificative față de mediile din primul trimestru al anului 2024. Producția industrială a cunoscut o revigorare puternică, cel puțin față de lunile anterioare, iar volumul lucrărilor de construcții a revenit la un ritm de două cifre, după o scădere considerabilă în primele trei luni ale anului, toate acestea contribuind la decizia finală de reducere a dobânzii.

Desigur, în tabloul mai larg al evaluării inflației intră și creșterea consumului din ultimele luni. Cel puțin scriptic, creșterile forțate ale salariilor operate de guvern de la începutul anului depășesc rata inflației, însă cei mai mulți economiști au atenționat pe parcursul anului că ritmul de creștere nu este deloc sustenabil pe termen lung.

Un alt factor important pentru contextul creditelor influențate acum de o dobândă de politică monetară ceva mai redusă ține și de reticența pronunțată a companiilor și a persoanelor fizice de a contracta împrumuturi, în special considerând incertitudinea fiscală și economică a țării în anul electoral. Astfel, depozitele bancare au crescut mai rapid decât creditele – în mai depozitele populației în lei au crescut cu 21,3%, în timp ce creditele au avut o creștere de doar 8,9%. Băncile au redus dobânzile la creditele ipotecare la 4,99% pentru a stimula creditarea imobiliară, dar reticența pentru investiții rămâne, mai ales din cauza perspectivei creșterii taxelor și impozitelor, problemelor din piața muncii și nivelului ridicat al dobânzilor.

Așteptările pe termen scurt: ratele nu vor scădea peste noapte

O analiză făcută de Ziarul Financiar sugerează că scăderea operată de BNR aproape că nu va avea niciun efect imediat. ROBOR la trei luni este deja la 6% şi poate va scădea marginal sub acest nivel. IRCC, rata dobânzii de referinţă pentru creditele ipotecare/imobiliare şi creditele de consum, are un decalaj de şase luni, şi oricum este sub 6%, la 5,86% acum.

Potrivit BNR, cele mai recente date şi analize indică o creştere a economiei în termeni trimestriali în trimestrul al doilea şi vizibil mai solidă decât cea anticipată anterior, implicând o creştere notabilă a avansului PIB în raport cu perioada similară a anului trecut.

„BNR a operat o primă scădere de dobândă, probabil că va mai opera în toamnă încă două scăderi, dar acest lucru nu va avea o influenţă considerabilă în economie şi în deciziile companiilor de a face noi investiţii. Este bine că BNR a redus dobânda de referinţă, măcar ca şi semnal. Când ritmul de creştere a creditării, atât la nivelul persoanelor fizice, cât şi al companiilor, va depăşi ritmul de economisire, atunci am putea spune că economia absoarbe lichidităţile în exces, care sunt acum pe piaţă atât la nivelul băncilor, cât şi la nivelul pieţei în general”, sugerează ZF.

„Nu va fi de un impact foarte mare. Ci vorbim de o direcţie pe care BNR vrea să o dea în economie. Dobânzile la care se împrumută populaţia şi firmele vor fi mai mici. Dobânzile, atât cele actuale, cât mai puţin cele pentru creditele noi", a declarat Florin Andrei, analist financiar, potrivit Observator News.

Adrian Codîrlaşu, vicepreşedinte CFA România, a sugerat în presă că cei care au credite legate la ROBOR „vor beneficia imediat de această scădere de dobândă la următoare ajustare a ratei de dobândă pentru împrumut. Cei care au rate la IRCC vor beneficia din primul trimestru al anului viitor (...) „Cred că anul acesta va mai fi o scădere, la 6,5. Și s-ar putea, în funcție de ce se va întâmpla anul viitor, să avem mai multe anul viitor. Ar putea merge încă 4 scăderi anul viitor”, a mai explicat acesta.

Mai exact, pentru un credit de 250.000 de lei, pe 30 de ani, de exemplu, o reducere de 0,25% adică 45 de lei, de la 2.104 lei, la 2.059, potrivit finzoom.ro.

Astfel, este important de înțeles faptul că pe termen scurt, mai ales pentru cei care au împrumuturi cu dobânzi încă racordate la ROBOR, scăderile vor fi reduse și, cum explică și economiștii, nu foarte frecvente în următoarele luni, iar pentru creditele calculate în funcție de IRCC, orice reducere se va aplica mai târziu cu două semestre, deoarece indicele se calculează pe baza dobânzii de referință din ultimele trei luni și se aplică pentru trimestrul viitor față de cel în care are loc calculul. Astfel, deținătorii de credite Noua Casă, de pildă, vor plăti mai puțin abia de anul viitor.

Perspectivele pe termen mediu și lung

Pentru anul următor, principala necunoscută rămâne politica fiscală a Guvernului. În contextul unei scăderi rapide a ratei anuale de creștere a prețurilor de consum, BNR ar putea reduce ratele dobânzilor în pași de 0,5 puncte procentuale, ducând rata-cheie sub 6% și rata efectivă a politicii monetare sub 5%, sugerează o analiză Economedia. Totuși, BNR ar putea adopta o abordare mai prudentă dacă inflația ar crește din nou, așa cum s-a întâmplat deja în Polonia, Ungaria și Slovacia, spun specialiștii.

Astfel, prima reducere de dobândă de către BNR este considerată mai degrabă a fi una simbolică, menită să ofere un semnal macroeconomic important, mai ales pentru a stimula mediul de afaceri și a informa decizii ale investitorilor pe piețele financiare. Piața bancară a reacționat deja la semnalele BNR dinainte de decizia de vineri, reducând dobânzile la creditele de consum și ipotecare în condițiile unui surplus de lichiditate, deși a existat o reglare organică și dinaintea reducerii oficiale a dobânzii de referință.

Cu toate acestea, reducerea dobânzilor trebuie să aibă loc în contextul moderării presiunilor inflaționiste, altfel ar putea reaprinde inflația, spun economiștii. Decizia BNR ajută și Guvernul, oferind un punct de sprijin în negocierile cu Comisia Europeană și agențiile de rating pentru reducerea pe termen mediu a deficitului bugetar, reducând costurile de finanțare și ridicând prognozele de creștere economică.

Pe termen lung, există o reticenţă evidentă din partea companiilor, atât cele străine cât şi cele româneşti, de a face investiţii în condițiile unei incertitudini foarte ridicate privind mult-promisa reformă din fiscalitate care urmează să aibă loc în 2025, explică Ziarul Financiar. Noile posibile creșteri de taxe și impozite și modificările legislative legate e impozitarea progresivă sau creșterea TVA țin investițiile pe loc, punând o presiune inflaționistă încă deosebit de ridicată pe perspectiva unei scăderi cursive a ratelor dobânzilor BNR. „Este un paradox, companiile nu au o problemă cu dobânzile actuale în sensul plăţii creditelor actuale, dar au în schimb o problemă în a lua noi împrumuturi, pentru că dobânzile sunt considerate mari şi atârnă greu în bugetul de investiţii”, arată analiza ZF.

Totodată, presiunea enormă pe Guvern de a reduce deficitul bugetar face ca sistemul bancar – cel mai mare investitor în piața de capital românească, în general – vor trebui să fie destul de atrase de oferta pieței de obligațiuni guvernamentale cât să susțină constituirea arieratelor de care are nevoie Guvernul în 2024. Asta în condițiile în care Executivul deja a emis aproape trei sferturi din volumul de obligațiuni programate pentru acest an.

Practic, reducerea dobânzii de referință este un semn bun care se va vedea și în buzunarele românilor, în special dacă în august și octombrie vor mai avea loc scăderi din partea BNR, dar cu toate acestea, temerile mediului privat și reticența pentru consum, alături de incertitudinea fiscală masivă alimentată de anul electoral nu sunt un mediu fructuos pentru o scădere organică, predictibilă, bazată pe inflație scăzută, consum sporit și stabilitate macroeconomică.

