Cât costă acum un credit cu dobândă variabilă și când merită refinanțarea. Care sunt ofertele cele mai bune de pe piața din România în prezent

Cu toate că ofertele de credite pentru nevoi personale cu dobândă fixă pot fi mai avantajoase decât cele indexate la IRCC, în special pentru debitorii care vor să își refinanțeze creditele existente, de cele mai multe ori economiile care se pot face astfel depind de condițiile concrete ale contractului, de veniturile clientului și de costurile schimbării băncii. Ziare.com a analizat ofertele curente ale unora dintre cele mai importante bănci din România, pentru un credit de nevoi personale de 50.000 de lei, rambursabil în cinci ani, cu rata lunară calculată pe baza dobânzilor variabile publicate de acestea, care variază de la aproximativ 1.057 la 1.114 lei, înainte de comisioane și asigurări. Totodată, am detaliat când ajunge o persoană care deține un astfel de credit să obțină un avantaj considerabil în cadrul unei refinanțări.

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), utilizat la calcularea dobânzilor variabile pentru creditele în lei, este de 5,57% în perioada octombrie-decembrie 2026, după o creștere marginală de la 5,56% în trimestrul precedent, potrivit datelor Băncii Naționale a României. Așadar, pentru cei care au credite cu dobândă variabilă, costul creditului este stabilit prin adăugarea marjei fixe a băncii la IRCC, ceea ce face ca o dobândă a băncii de 4% la care se adaugă IRCC să ajungă, în condițiile actuale, la o marjă anuală de 9,57%, în timp ce o marjă de 6% ridică dobânda la 11,57%.

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Ce dobânzi variabile oferă băncile pentru creditele de nevoi personale

Dintre variantele analizate, Garanti BBVA publică una dintre cele mai reduse marje pentru creditele de nevoi personale cu dobândă variabilă, și anume 4,20% peste IRCC, în condițiile încasării veniturilor la bancă. La nivelul actual al indicelui, rezultă o dobândă de 9,77% și o rată lunară calculată de aproximativ 1.057 de lei. Banca percepe însă și un comision lunar de administrare de 75 de lei, care ridică plata efectivă la aproximativ 1.132 de lei, înaintea altor costuri. În acest caz, pentru refinanțarea standard este publicat și un comision de analiză de 500 de lei, în timp ce anumite credite noi contractate online beneficiază de eliminarea acestuia.

ING Bank publică pentru produsul ING Personal o marjă de 5,23% peste IRCC, pentru împrumuturile cuprinse între 40.000 și 69.999 de lei, cu încasarea veniturilor recurente și încheierea unei asigurări ING Credit Protect. Dobânda recalculată folosind IRCC actual este de 10,80%, iar rata lunară de bază ajunge la aproximativ 1.082 de lei. La aceasta se adaugă prima asigurării, de 0,1794% pe lună aplicată soldului creditului, echivalentul a aproximativ 90 de lei în prima lună. Fără asigurare, dobânda este majorată cu 1,5 puncte procentuale, iar fără încasarea veniturilor recurente la ING, cu încă 0,5 puncte.

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La Banca Transilvania, pentru creditul de nevoi personale în lei cu încasarea salariului și asigurare de viață și șomaj, marja publicată este de 6,50% peste IRCC, din care rezultă o dobândă de 12,07% și o rată lunară estimată la 1.114 lei, înainte de asigurare și eventualele comisioane. În absența asigurării, dar cu încasarea venitului la bancă, marja crește la șapte puncte procentuale, iar rata calculată ajunge la aproximativ 1.127 de lei. Fără încasarea veniturilor la BT, condițiile publicate indică marje mai mari, însă, chestiune de care românii care nu se află în această situație trebuie să țină cont atunci când iau banca clujeană în calcul.

O variantă de credit de nevoi personale cu dobândă variabilă apare și în documentația CEC Bank, unde este indicată o marjă de 6,20 puncte procentuale peste IRCC, cu încasarea veniturilor și asigurare de viață și șomaj. La nivelul actual al indicelui, dobânda ar fi de 11,77%, corespunzătoare unei rate de aproximativ 1.106 lei. Și aici, documentația include și un comision lunar de administrare de 20 de lei.

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Calculele pe care le-am făcut pe site-ul instituțiilor bancare au fost făcute pentru suma împrumutată de 50.000 de lei, pentru 60 de luni, cu rate egale, și presupun menținerea dobânzii nominale pe întreaga perioadă, exclusiv în scop comparativ. Menționăm însă că sunt incluse comisioanele de analiză sau administrare, asigurările, cheltuielile contului curent și eventualele taxe de înscriere a garanțiilor mobiliare. Ordinea este stabilită după dobânda nominală, nu după dobânda anuală efectivă (DAE).

Observăm astfel că diferența dintre dobânda preferențială de 9,77% de la Garanti BBVA și cea de 12,07% din varianta BT analizată se traduce într-o diferență de aproximativ 57 de lei lunar între ratele de bază. Dacă ambele dobânzi ar rămâne neschimbate în cei cinci ani, diferența dintre dobânzile totale plătite ar fi de aproximativ 3.440 de lei, dar comisioanele pot schimba semnificativ acest calcul. De exemplu, așa cum am amintit mai sus, la Garanti BBVA, există acel comision lunar de 75 de lei, care însumează 4.500 de lei în cinci ani, în timp ce la ING costul asigurării scade treptat, odată cu soldul. Pentru scenariul ING analizat, prima de asigurare ar totaliza aproximativ 2.976 de lei pe întreaga perioadă, dacă dobânda și condițiile rămân neschimbate. La aceste sume se pot adăuga cheltuielile inițiale și alte costuri bancare.

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Prin urmare, vedem cum o dobândă nominală mai mică nu garantează automat cel mai redus cost al împrumutului, iar la în cele din urmă, trebuie să ținem cont și de faptul că indicatorul care permite o comparație mai completă este DAE, fiindcă acesta încorporează, potrivit regulilor de calcul aplicabile, dobânda și costurile obligatorii cunoscute ale creditului.

Dobânzile fixe pot fi mai mici decât cele variabile

O parte dintre ofertele competitive pentru creditele de nevoi personale sunt cele cu dobândă fixă pe întreaga perioadă de rambursare, iar spre deosebire de creditele ipotecare cu dobândă fixă doar în primii trei sau cinci ani, un credit de consum cu dobândă fixă pentru toate cele 60 de luni permite debitorului să cunoască de la început nivelul dobânzii până la achitarea împrumutului, atât timp cât respectă condițiile contractuale.

Acesta este cazul la BRD, care publică pentru refinanțarea creditelor de nevoi personale prin produsul Expresso o dobândă fixă de la 5,70%, în funcție de profilul solicitantului, încasarea veniturilor, istoricul de creditare și produsele asociate. La 50.000 de lei pe cinci ani, o asemenea dobândă ar însemna o rată de bază de aproximativ 960 de lei lunar, fără asigurarea de viață și eventualele alte costuri.

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Totodată, BCR publică pentru creditul de refinanțare George o dobândă fixă de la 5,79%, disponibilă în condiții preferențiale pentru clienții eligibili din nivelurile Max sau Max Invest ale programului de beneficii, care îndeplinesc și cerințele privind asigurarea. Rata calculată este de aproximativ 962 de lei lunar. Raiffeisen Bank afișează, pentru Flexicredit, o dobândă fixă de la 5,95%, echivalentă cu o rată de aproximativ 965 de lei în scenariul nostru, iar în toate aceste situații, dobânda efectiv oferită poate fi mai mare după analiza individuală a clientului.

În cazul UniCredit, produsul de nevoi personale este comercializat prin UniCredit Consumer Financing, cu dobândă fixă, diferențiată în funcție de valoarea împrumutului. Pentru categoria 50.000–79.999 de lei, dobânda preferențială publicată este de 12,99% în cazul îndeplinirii condițiilor privind încasarea veniturilor, asigurarea de viață și refinanțarea unui credit extern ori achiziționarea unui card de credit eligibil. La 50.000 de lei pe cinci ani, rata calculată ar fi de aproximativ 1.137 de lei, înaintea asigurării și celorlalte cheltuieli.

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Tocmai de aceea este necesară compararea produselor de refinanțare cu cele de creditare standard, fiindcă, într-adevăr, unele bănci acordă reduceri substanțiale pentru clienții care transferă un credit existent, dar nu toate dobânzile promoționale sunt accesibile pentru orice sumă sau profil de risc. În plus, o dobândă minimă afișată în reclamă nu reprezintă o ofertă garantată fiecărui solicitant, mai ales când la noi în țară condițiile de admitere a unui dosar de credit diferă de la bancă la bancă (un exemplu elocvent, de pildă, este cel al unui liber profesionist cu un contract de muncă de tip PFA sau cu venituri independente căruia nu i se admit diferite tipuri de credit la bănci precum ING, dar este acceptat de bănci precum Banca Transilvania).

Când merită refinanțarea și cât poate economisi un debitor

Pentru persoanele care au deja credite de nevoi personale, așadar, refinanțarea poate însemna o reducere a dobânzii, trecerea de la dobândă variabilă la fixă sau reunirea mai multor împrumuturi într-un singur contract, dar avantajul depinde mereu de soldul rămas, durata de rambursare, diferența dintre costurile contractelor și cheltuielile operațiunii. Pentru exemplul ales în scopul calculării dobânzilor pentru acest material, un debitor care ar avea un sold de 50.000 de lei, cu 60 de luni rămase de rambursat și o dobândă variabilă de 12,07%, ar plăti o rată de bază de aproximativ 1.114 lei lunar. Dacă ar obține o refinanțare cu dobândă fixă de 5,79%, rata de bază ar coborî la aproximativ 962 de lei, o economie inițială de 152 de lei lunar, dar în ipoteza menținerii dobânzii variabile inițiale, diferența dintre sumele achitate în cinci ani ar depăși 9.100 de lei, înaintea asigurărilor și a costurilor de refinanțare.

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În schimb, dacă același debitor ar refinanța împrumutul cu o dobândă variabilă de 10,80%, rata de bază ar coborî numai la aproximativ 1.082 de lei, iar economia inițială ar fi de circa 32 de lei lunar, ceea ce ar însemna aproximativ 1.900 de lei în cinci ani dacă dobânzile nu s-ar modifica. La o asemenea diferență, comisioanele și asigurările ar putea anula avantajul. Amintim, de asemenea, că într-o analiză publicată la 27 octombrie de Ghișeul Bancar, Vasile Pop Coman a atras atenția asupra discrepanței dintre dobânzile minime promovate de bănci și cele pe care clienții le primesc efectiv. Potrivit acestuia, „dobânda finală este cunoscută după evaluarea cererii, verificarea veniturilor și consultarea istoricului de creditare, iar diferența dintre oferta minimă și cea maximă poate fi considerabilă”. La rândul său, consultantul financiar Ion Soltinschi explică, într-un ghid dedicat refinanțării creditelor de nevoi personale, că operațiunea poate fi folosită pentru diminuarea costului împrumutului, consolidarea mai multor datorii sau scurtarea perioadei de rambursare, dar evaluarea trebuie făcută neapărat în funcție de cheltuielile noului contract și de economiile efective obținute.

E important pentru români să țină cont și de faptul că, pentru creditele de nevoi personale, regulile aplicabile rambursării anticipate sunt prevăzute de OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Concret, în cazul creditelor cu dobândă variabilă, banca nu poate percepe compensație pentru rambursarea anticipată, iar în cazul creditelor cu dobândă fixă, compensația este limitată la maximum 1% din suma rambursată anticipat dacă mai este mai mult de un an până la scadență, respectiv 0,5% dacă perioada rămasă nu depășește un an și nici în acest caz compensația nu poate depăși dobânda pe care consumatorul ar fi plătit-o până la finalizarea contractului.

Pentru un sold de 50.000 de lei, astfel, plafonul de 1% ar însemna 500 de lei, dar contractarea noului credit poate implica un comision de analiză, costuri de înregistrare a unei garanții mobiliare, asigurări sau cheltuieli pentru administrarea contului. Strict speculând că, să zicem, refinanțarea ar costa 2.000 de lei, o economie inițială de 32 de lei lunar ar avea nevoie de peste cinci ani pentru a recupera cheltuiala, dacă diferența de rată ar rămâne constantă, iar la o economie de 152 de lei lunar, recuperarea aceleiași cheltuieli ar dura aproximativ 13 luni. În plus, o precauție suplimentară ar trebui să fie durata creditului, pentru că prelungirea perioadei de rambursare poate reduce rata lunară fără să diminueze suma totală plătită. Practic, pentru o evaluare corectă, ofertele trebuie comparate la același sold și aceeași perioadă rămasă până la scadență, urmărind DAE, valoarea totală de rambursat și toate costurile obligatorii.

În condițiile actuale, așadar, diferențele dintre ofertele pentru creditele de nevoi personale pot justifica analiza unei refinanțări, mai ales în cazul debitorilor care plătesc dobânzi variabile ridicate și pot obține o dobândă fixă semnificativ mai mică, dar pentru împrumuturile cu solduri reduse sau apropiate de scadență, economiile pot fi absorbite de costurile schimbării băncii. Avantajul real rezultă, în cele din urmă, abia din comparația întregii sume care mai trebuie plătită până la finalizarea creditului, în fiecare dintre variante.

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