Sfat pentru vremuri grele de la un director din BNR: „Să vă împrumutați în moneda în care obțineți venitul”

Împrumuturile trebuie luate în moneda în care se obțin veniturile, chiar dacă pot fi momente în care ar fi mai ieftin un credit în valută, pentru că, pe termen mediu, evoluțiile ciclice vin cu costuri suplimentare, susține directorul Direcției Stabilitate Financiară din cadrul Băncii Naționale a României (BNR), Florian Neagu.

Acesta a avut o intervenție în cadrul celei de-a doua ediții a GrECo Risk Day - HORIZON, un eveniment desfășurat miercuri la București și care analizează principalele provocări cu care se confruntă companiile din România și deciziile prin care riscul poate fi transformat în avantaj competitiv.

„Sunt două lecții legate de modul în care gestionăm riscurile. Prima lecție este legată de creditul în valută. Chiar dacă pot fi momente în care ar fi mai ieftin să te împrumuți în valută decât în lei, noi, la Banca Națională, de mult timp dăm mesajul să vă împrumutați în moneda în care obțineți venitul, pentru că pe termen scurt ar fi favorabil, dar pe termen mediu, evoluțiile ciclice, cel mai probabil, o să vină costuri suplimentare, ceea ce se și întâmplă. Banca Centrală Europeană a început de ceva timp să majoreze rata dobânzii. A avut loc și o mică depreciere a monedei naționale. În final, ceea ce constatăm este că volumul de credite neperformante al celor care au luat credite în valută crește cu aproape 40% față de cei care au luat credite în lei, unde majorarea e de undeva 3-4%”, a explicat oficialul BNR.

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În al doilea rând, Florian Neagu a atras atenția că împrumuturile luate de firme cu garanție de la stat nu garantează neapărat și succesul în afaceri.

„A doua lecție este tot în contextul în care se discută cum putem relansa economia și ce ar putea face autoritățile pentru a sprijini firmele. Să învățăm din experiența programelor anterioare de garantare a creditelor de către stat și pot fi multe lucruri de îmbunătățit acolo. Rata creditelor neperformante luate de firme care au avut o garanție a statului a ajuns în prezent să depășească 15%. Spre comparație, IMM-urile care au luat credite fără nicio garanție a statului au la jumătate rata de neperformanță”, a precizat reprezentantul BNR.

El a adăugat că, la nivelul Comitetului Național de Supraveghere Macroprudențială, s-au evidențiat câteva domenii strategice pe care Guvernul să le aibă în vedere, pe viitor, la potențiale programe de garantare.

„Cele cinci domenii au în vedere partea de securitate energetică, securitatea alimentară, apărarea, firmele clasificate în statisticile europene ca fiind cu valoare adăugată mare, adică High-Tech și Knowledge-Intensive Services (serviciile bazate pe cunoaștere intensivă n.r.). Nu în ultimul rând, firmele care implementează într-o măsură mai mare inteligența artificială în business-ul lor”, a arătat Neagu.

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Sub tema 'Navigând printre incertitudini: Curajul de a transforma riscul în avantaj competitiv', evenimentul GrECo Risk Day - HORIZON aduce în discuție provocările care influențează deja strategiile companiilor din România: evoluțiile economice și financiare, accesul la capital, investițiile, inteligența artificială, finanțarea proiectelor, riscurile din energie, construcții și infrastructură, securitatea cibernetică, precum și sănătatea, beneficiile și productivitatea angajaților.

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