"Trebuie să dai explicații celui împrumutat când ceri să ți se înapoieze banii" Lecțiile dure ale românilor care au oferit ajutor financiar

Mulți români au experimentat pe propria piele cât de complicat poate fi să oferi ajutor financiar celor apropiați. Ceea ce pare un gest de bunătate se poate transforma rapid într-o situație tensionată, mai ales când vine momentul să ceri banii înapoi.

În aceste cazuri, lecțiile învățate nu sunt întotdeauna plăcute, dar pot fi extrem de valoroase pentru viitor.

O discuție pe această temă a fost deschisă recent în mediul online.

"Cum vă comportați cu cei care vă cer bani împrumut?"

Este întrebarea adresată pe Reddit de un utilizator al platformei.

"Aș vrea să știu cum abordează și alții această problemă, când li se cer bani împrumut. Și nu pentru o nevoie, ci pentru a-și menține fațada de oameni bogați, au cheltuit prea mult, pe mașini, plimbări, nunți, botezuri, apoi se vaită la mine că nu au bani de chirie.

Eu trebuie să recunosc că le spun nu și îi blochez direct, ghosting fără remușcare, am considerat că atâta merită. Voi cum procedați?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Trebuie să dai explicații celui împrumutat"

Postarea sa a strâns peste 150 de comentarii în care oamenii au relatat experiențe personale.

Mulți s-au referit la cât de greu primesc banii înapoi.

"În România trebuie să dai explicații celui împrumutat când ceri să ți se înapoieze banii."

Unii dintre cei care cer bani cu împrumut solicită sume mici.

"Aveam pe unul în facultate. Se împrumuta de sume mici gen 5-10 lei și când îi cereai înapoi te făcea să te simți prost că stai în 5 lei."

"Trebuia să îi spui: frate nu umblu eu cu sume așa mici, râde lumea de mine."

"Am și eu o cunoștință de genul, dar abordează o altă tactică ieftină de data asta. Înainte îmi cerea bani împrumut și îi dădeam, mi-i dădea la timp însă m-am decis să nu-i mai dau totuși pentru că știa că îi dau și se învățase băiatul. Eh, ce crezi? Nu m-a mai contactat vreo 2 ani și acum o săptămână îmi scrie așa fără să mă întrebe de sănătate sau altceva, direct dacă pot să-l ajut cu "50" și pe el. Bineînțeles că i-am dat seen ca să aflu ulterior de la alți apropiați că de fapt acum s-a perfecționat, cere sume mici dar de la mai mulți că să ajungă la suma dorită și ca să te facă să uiți de ei că și așa nu sunt mulți."

"Acum câțiva ani am dat prima și singură dată bani împrumut unui amic bun. Aveam strânși ceva pentru avans la un credit. Omul voia să-și ia mașină. M-a rugat să-i dau... În fine, după mai multe insistențe i-am zis că îi pot da o parte, dar dacă găsesc un apartament care îmi place voi avea nevoie de banii ăia repede. Un an mai târziu când i-am cerut să mi-i dea în maxim 1 lună m-a întrebat dacă am probleme medicale. Ca și cum dacă nu ar fi fost probleme medicale nu era musai să-mi dea banii înapoi. De atunci nu mai dau nimic. Există credite de nevoi personale pentru cei care au nevoie de bani."

"Intru în jocul lor și ne plângem împreună"

Alții au spus ce răspunsuri oferă când formulează un refuz.

"Când încep să se plângă de bani, intru în jocul lor și ne plângem împreună."

"Eu mă plâng și mai rău de ajunge celălalt să îi pară mai rău de mine."

"Discuție cu un coleg de muncă:

Scuze, nu dau bani împrumut.

Hai că ți-i dau înapoi la salariu.

N-auzi că nu dau nimănui, din principiu? N-ai familie sau prieteni apropiați la care să ceri? Sau avans la salariu?

Moare fii-mea de foame din cauza ta! Sper că te simți bine cu principiile tale."

"O fi de la tipologia de oameni din jurul tău"

Unele persoane cred că banii împrumutați reprezintă o problemă de anturaj, de fapt.

"Cercul meu de prieteni e destul de restrâns încât nu pățesc așa ceva. O fi și vârsta de vină, dar dacă mă gândesc bine, nici la 25 de ani nu am pățit. O fi de la tipologia de oameni din jurul tău."

"Am niște prieteni la care mai dau împrumut. Nu trece niciodată peste o anumită sumă și de obicei primesc banii destul de repede înapoi. De când avem doi copii mici nu mai avem nici bani de dat. Prietenii au înțeles asta. În schimb tot trece o fostă vecină pe la noi, e săracă și de când i-a murit soțul și mai amărâtă. Ea nu înțelege că nu avem bani de dat și dacă nu avem datorii la 10 bănci.

Ultima dată a venit când tocmai când făceam curățenie generală în apartament. I-am oferit un pahar cu apă, dar n-am avut nici 10 lei la mine. A plecat cu reproș în privire că nu s-a așteptat la 'așa prieteni'. După ce i-am dat mulți bani pe parcursul anilor trecuți pe care nu i-am revăzut vreodată, mi-a picat foarte prost comentariul ei. Nu cred că va mai primi vreodată ceva de la mine."

"Test de caracter"

Un utilizator a mărturisit că dă bani cu împrumut, dar a indicat în ce condiții.

"Treaba este relativă. Eu de fel împrumut și nu aplic judecată în legătură cu ce face omul cu banii și viața lui de ajunge să se împrumute.

Dar o consider test de caracter. Dacă îți respecți angajamentul și returnezi banii la timp și nu există niciun frecuș între noi, atunci ești un om serios care își respectă angajamentele, iar pe viitor, cu cea mai mare plăcere, te voi ajuta.

Dacă nu îți respecți angajamentul și stau să mă rog de tine să-mi dai banii înapoi sau, atunci o să consider acei bani pierduți și am încetat povestea. Caracterul tău, din momentul ăla, are un preț, iar prețul este fix suma de bani pe care ai să mi-o dai.

Și îmi văd mai departe de viață, fericit că am scăpat ieftin de un om care s-ar putea să mă coste mai mult pe viitor."

"Am un singur prieten care mai împrumută bani de la mine, iar eu de la el, când ne rămâne prea multă lună până la salar. Dar și el, și eu, mereu ne-am respectat termenele de împrumut și niciodată nu am împrumutat sume mari."

"Îi cereau pentru jocuri se noroc"

O opinie care revine în comentarii este legată de cei care împrumută bani pentru jocurile de noroc, deși nu recunosc.

"Am împrumutat bani doar unei singure persoane și aceea e fratele meu. Oricine mă întreabă îi zic fără nici o problema că nu împrumut bani. Fratele meu în schimb întotdeauna când a avut bani blocați în afacere de la clienți rău platnici și a avut nevoie l-am ajutat cu 20-30k lei. Mi i-a înapoi după un an, iar la nuntă mi-a dat un dar cam cu cât l-am împrumutat, deci în the end a ieșit bine pentru amândoi.

Aș vrea să mai adaug că absolut toate persoanele care mi-au cerut bani împrumut în afară de fratele meu, îi cereau pentru jocuri se noroc."

"Rareori îmi cere cineva. Eu le spun că nu am. Pentru că nu am. Dar și dacă aș avea aș spune tot nu am. Acum 7-8 ani m-a rugat un prieten apropiat să îi împrumut o sumă relativ mare de bani, l-am împrumutat după am aflat că îi cheltuise la jocuri de noroc, că avea datorii la mulți, șamd. Mare bătaie de cap a fost să-mi recuperez banii și de atunci n-am."

"Când mi se cer bani cu împrumut, mă uit în ochii celui care cere și îi spun: „Nu te împrumut pentru că nu vreau să stricăm prietenia”, apoi zâmbesc. Mi s-a întâmplat să aud râsete din partea cealaltă și să rămânem prieteni. Dacă ți se dă ghost pentru că nu împrumuți bani, cred că este un lucru bun pentru tine."

