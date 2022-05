O persoană a fost rănită prin împuşcare, joi, într-o şcoală, la Bremerhaven, în nordul Germaniei, scrie News.ro.

Atacatorul a fost arestat, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliţiei.

Pânâ în momentul de față, poliția nu a făcut precizări cu privire la circumstanțele deschiderii focului și la identitatea victimei.

În prezent, o operațiune a poliției este în curs.

#BREAKING: Footage shows suspect being taken into custody following school shooting in Bremerhaven, Germany pic.twitter.com/qAyOqr0QnV