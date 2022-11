Fostul premier pakistanez Imran Khan, împușcat în timpul unui protest. ”A fost o încercare de asasinat”

Fostul premier al Pakistanului, Imran Khan, a fost împușcat și rănit în timpul unui marș de protest în orașul Wazirabad din est, într-o aparentă tentativă de asasinat.

Membrii partidului său PTI au spus că alte patru persoane au fost rănite joi - dar nimeni nu a fost ucis, transmite BBC.

Nu este clar dacă a fost împușcat în picior sau laba piciorului, însă un consilier a fost citat spunând că nu este în pericol.

Some scenes from the massive & charged crowds that turned out throughout Gujranwala yesterday seeking justice which is a critical part of our Haqeeqi Azadi struggle. pic.twitter.com/I3yPmCTo1F