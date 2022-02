Ce riscuri uriașe implică imunizarea naturală împotriva Covid. Avertismentul medicilor

Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a tras un semnal de alarmă joi, 17 februarie, în ceea ce priveșe opțiunea unor persoane de a se imuniza natural împotriva noului coronavirus.

Potrivit acestuia, din punct de vedere medical, imunizarea naturală nu poate fi acceptată pentru că poate provoca o serie de complicații care, în prezent, nu pot fi anticipate.

”Din păcate, tot mai multe studii arată, în momentul de față, un impact pe termen lung al infecției asupra riscului cardiovascular și cerebrovascular. Sunt date care arată un risc de infarct miocardic, un risc de insuficiență cardiacă, un risc de accident vascular cerebral la distanță la luni de zile sau la mai mult de un an de la trecerea prin boală.

Acest risc este se pare mai mare la cei care au dezvoltat forme severe, dar nu este similar cu cel al populației generale, nici la cei care au făcut forme ușoare de îmbolnăvire”, a declarat medicul.

Gheorghiță a sublinat că, momentan, nu există datele necesare legate de adevăratul impact al trecerii prin boală.

”Același lucru este valabil și pentru cei mici, pentru populația pediatrică, respectiv acel sindrom inflamator multisistemic care apare undeva la 4-6 săptămâni de la trecerea prin boală, chiar dacă au fost forme asimptomatice sau forme inaparente clinic”, a adăugat medicul militar.

În acest context, sfatul pentru populație, în special pentru persoanele vulnerabile, este să se vaccineze.

”Varianta Omicron are o virulență intrinsecă mai redusă, dar asta nu înseamnă că nu generează cazuri grave și nu generează decese. Avem cazuri confirmate în toată Europa. Avem procente stabilite. Sigur că riscul de deces este mai mic decât în cazul variantei Delta, dar acest risc nu este zero, sub nicio formă, cu atât mai mult în cazul persoanelor care sunt vulnerabile și care nu sunt protejate prin vaccinare”, a adăugat coordonatorul CNCAV, potrivit Libertatea.

