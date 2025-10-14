Fostul consilier al Alinei Bica se pensionează de la Înalta Curte la doar 48 de ani. Acum câteva zile l-a achitat pe Nicu Bănicioiu

După un sfert de secol petrecut în magistratură, judecătorul Mihail Udroiu, unul dintre cei mai cunoscuți magistrați ai generației sale, se pregătește să se retragă din activitate la doar 48 de ani. Cererea privind eliberarea sa din funcție, prin pensionare, urmează să fie analizată pe 16 octombrie de Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. Pe ordinea de zi a ședinței figurează alte cinci cereri de pensionare.

De la consilierul Alinei Bica la magistrat al instanței supreme

Mihail Udroiu a devenit judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție în 2023, după două încercări nereușite la interviul de promovare. În trecut, el fusese consilier al Alinei Bica, fosta șefă a DIICOT, între iulie 2013 și noiembrie 2014. Traseul său profesional a fost însă marcat și de numeroase etape în care a trecut de la procuratură la instanțe și de la catedra universitară la poziții administrative în Ministerul Justiției.

Licențiat în drept la Universitatea din București și format la Institutul Național al Magistraturii, Udroiu și-a început cariera în 2003 ca judecător stagiar la Babadag. Ulterior a fost procuror la mai multe parchete din București, apoi judecător la Tribunalul Bihor și la Curtea de Apel Oradea, înainte de a ajunge la instanța supremă.

În perioada 2007–2011 a fost judecător delegat în cadrul Ministerului Justiției, unde a participat la elaborarea noilor Coduri penale și de procedură penală.

Ads

Decizii care au stârnit controverse

Ca judecător la Înalta Curte, Mihail Udroiu a făcut parte din completuri care au pronunțat soluții considerate favorabile unor inculpați celebri. A fost printre magistrații care s-au opus arestărilor preventive în dosarul „Nordis”, hotărâre care a generat discuții aprinse în mediul juridic, mai ales că a contrazis argumente teoretice din propriile sale lucrări de specialitate, inclusiv „Codul de procedură penală. Comentariu pe articole”.

În noiembrie 2023, Udroiu s-a aflat în completul care a respins recursul în casație formulat de DNA în dosarul privind finanțarea campaniei electorale a lui Traian Băsescu din 2009, în care au fost implicate Elena Udrea și Ioana Băsescu. Cele două fuseseră condamnate în primă instanță la opt, respectiv cinci ani de închisoare.

De asemenea, magistratul a făcut parte din completul care a dispus încetarea procesului penal împotriva fostului primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, invocând prescripția faptelor. Cherecheș era judecat într-un al doilea dosar pentru luare de mită, fals în declarații și coruperea alegătorilor.

Ads

Cea mai recentă decizie notabilă pronunțată de Mihail Udroiu a fost achitarea definitivă a fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu.

Numele lui Mihail Udroiu a fost menționat și într-un dosar disjuns al DNA din 2014, legat de ancheta în care a fost vizată Alina Bica. Procurorii verificau atunci suspiciunea că Udroiu ar fi intervenit pentru omul de afaceri Bogdan Buzăianu, considerat unul dintre „băieții deștepți” din energie, în schimbul unei excursii la Dubai. Dosarul a fost clasat, iar Udroiu nu a avut nicio calitate în cauză.

În paralel cu activitatea de magistrat, Udroiu este conferențiar universitar la Universitatea din Oradea și autor al unor lucrări de referință în domeniul dreptului penal, utilizate atât de studenți, cât și de practicieni.

O avere greu de trecut cu vederea

Conform ultimei declarații de avere, publicată în 2024, Mihail și Delia Udroiu (ambii judecători) dețin nouă apartamente și o casă de 350 de metri pătrați. Veniturile judecătorului în anul 2024 s-au ridicat la aproximativ 60.000 de lei pe lună, provenind din salarii, chirii și drepturi de autor.

Ads