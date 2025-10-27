Mirabela Grădinaru, pusă la zid de stiliști pentru ținuta de la inaugurarea Catedralei Naționale. "Negru pă cap se pune la înmormântări! Alo, protocolu’ Cotroceni?!"

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a fost aspru criticată de stiliști pentru modul cum a fost îmbrăcată la slujba de inaugurare și sfinţire a picturii Catedralei Naționale.

Pentru evenimentul de duminică, 26 octombrie, Mirabela Grădinaru a purtat o ținută în totalitate neagră. Dacă rochia midi elegantă, pantofii cu toc mediu și dresurile, toate negre, au trecut neobservate, voalul purtat de Prima Doamnă, i-a atras acesteia numeroase critici, stiliștii fiind de părere că punerea voalului a fost o alegere nepotrivită, scrie B1TV.

"Negru pă cap se pune la înmormântări! Alo, protocolu’ Cotroceni?! N-a murit nimeni, doar ne prăbușim sub incompetență!", a spus Dana Budeanu.

"Se pare că doamna Mirabela a confundat cumva un moment de bucurie, de împlinire și un moment istoric, la urma urmei, cu o înmormântare. Nu are nici o legătură ținuta cu acest eveniment chiar dacă este o rochie decentă, chiar dacă ideea tuturor fuge către negru. Nu vii îmbrăcată ca la o înmormântare și-ți mai pui și doliu pe cap!

Uite avem chiar lângă dumneaei un exemplu de Așa, da! la Maia Sandu, care este îmbrăcată impecabil, decent, cu o postură și o ținută ok.

Din păcate, Mirabela Grădinaru a dat greș total! Dacă ar fi umblat un pic și la coafură, dacă ar fi fost un pic mai atentă la detalii putea să meargă pe un all black, asta dacă așa se regăsea ea. Smerenia și credința nu țin de a fi o persoană neîngrijită sau a purta lucruri neadecvate atunci când nu trebuie.

Doamna Mirabela Grădinaru s-a crezut cumva la funeraliile Reginei Elisabeta!", a declarat designerul Florin Burescu, pentru Click!.

Zece mii de pelerini şi 2.500 de invitaţi oficiali, între care preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, preşedintele Nicuşor Dan, alături de familie, premierul Ilie Bolojan, preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, foştii preşedinţi Emil Constantinescu şi Traian Băsescu, Custodele Coroanei Margareta şi Principele Radu au asistat la inaugurarea Catedralei Naţionale, cea mai mare biserică ortodoxă din lume.

Slujba de sfinţire a picturii Catedralei a fost oficiată de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I şi de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor numeros de ierarhi, preoţi şi diaconi.

Începută în urmă cu 15 ani, uriaşa construcţie, care „bifează” mai multe recorduri, a costat peste 200 de milioane de euro, bani proveniţi din donaţii, fonduri ale Patriarhiei şi fonduri publice.

