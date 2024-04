Haos în parlamentul Georgiei. Un proiect de lege privind "agenții străini" a iscat o încăierare violentă VIDEO

Bătaie în parlamentul georgian, luni, 15 aprilie, în timp ce deputaţii partidului de guvernământ erau pregătiţi să avanseze un controversat proiect de lege privind "agenţii străini".

Imaginile difuzate de televiziunea georgiană arată cum Mamuka Mdinaradze, liderul grupului parlamentar al partidului de guvernământ Visul Georgian şi unul dintre promotorii proiectului de lege, a fost lovit cu pumnul în faţă de colegul său din opoziţie Aleko Elisaşvili în timp ce vorbea la pupitru, scrie stirileprotv.ro.

Incidentul dintre cei doi a provocat o înfruntare între mai mulţi deputaţi, un eveniment care nu este străin de parlamentul georgian, unde dezbaterile zgomotoase au mai avut un astfel de epilog.

#BREAKING #Georgia A brawl broke out in the Georgian parliament as lawmakers discussed a 'foreign agent' bill. The ruling party announced plans to reintroduce legislation requiring organizations receiving foreign funds to register as foreign agents or face fines. pic.twitter.com/O0Cso7yoNf