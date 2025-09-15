Polițiștii au ridicat de la priveghi patru bărbați care ar fi participat la încăierarea din Craiova, soldată cu un mort și patru răniți

Autor: Mihai Diac
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 22:48
291 citiri
Polițiștii au ridicat de la priveghi patru bărbați care ar fi participat la încăierarea din Craiova, soldată cu un mort și patru răniți
Scandalul cu bâte și topoare de la Craiova, unde un bărbat a murit şi alți patru au fost răniți - FOTO captură video Facebook Sindicatul Europol

Una dintre persoanele implicate în scandalul cu violențe care a avut loc, sâmbătă, pe bulevardul Nicolae Romanescu din municipiul Craiova, în urma căruia un bărbat a murit, a fost externată din spital și arestată preventiv, iar alte patru persoane au fost ridicate de polițiști de la priveghi.

'În această după-amiază, una dintre persoanele ce se aflau internate în spital, în vârstă de 57 de ani, a fost externată și condusă la audieri. Astfel, în urma probatoriului administrat, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj a dispus reținerea acesteia, pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și încăierare, fiind introdusă în arestul IPJ Dolj', a informat, luni seara, IPJ Dolj.

De asemenea, alte patru persoane care se sustrăgeau cercetărilor au fost ridicate de la priveghiul celui decedat.

'În această seară, în urma activităților investigativ-operative și de cercetare, efectuate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și Serviciului pentru Acțiuni Speciale Dolj, angrenați în cercetarea evenimentului din 13 septembrie, patru persoane care ar fi participat la eveniment și se sustrăgeau cercetărilor, au fost ridicate de la priveghi. Cele patru persoane au fost conduse la audieri, urmând a fi dispuse măsuri legale', a mai anunțat IPJ Dolj.

Tribunalul Dolj a dispus, duminică seara, arestarea preventivă a trei bărbați implicați în scandalul cu violențe care a avut loc sâmbătă dimineața pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova, în urma căruia un bărbat a fost ucis și alte patru persoane au fost rănite.

De asemenea, instanța a respins propunerea procurorilor de arestare preventivă în lipsă a altor șase persoane care au fugit de la locul faptei, dispunând acordarea termenului de judecată la data de 17.09.2025, pentru când se vor cita inculpații la domiciliile cunoscute, prin afișare la ușa instanței și se vor emite mandate de aducere pentru aceștia.

Decizia poate fi contestată de cei trei arestați preventiv în termen de 48 de ore de la pronunțare.

Potrivit IPJ Dolj, în urma probatoriului administrat, procurorul de caz a dispus duminică reținerea unui tânăr de 20 de ani sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de omor, tulburarea ordinii și liniștii publice și încăierare, precum și a altor doi bărbați, de 17 și 47 de ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și încăierare.

Alte patru persoane au fost internate în spital, sub supravegherea polițiștilor.

Un bărbat a decedat, iar alți patru au fost răniți în urma unui scandal cu bâte, topoare și săbii, între mai multe persoane, care a avut loc sâmbătă dimineața pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova.

Cel mai bun jucător al Craiovei, refuzat de Dinamo. Câinii au ratat un superatacant
Cel mai bun jucător al Craiovei, refuzat de Dinamo. Câinii au ratat un superatacant
Universitatea Craiova are un start de sezon de vis: e lider autoritar în Liga 1, iar în Europa s-au calificat în premieră în faza principală a unei competiții, respectiv Conference League....
Scandal cu bâte și topoare, în Craiova. Un bărbat a murit şi alți patru au fost răniți. Trei persoane au ajuns în arestul Poliției VIDEO
Scandal cu bâte și topoare, în Craiova. Un bărbat a murit şi alți patru au fost răniți. Trei persoane au ajuns în arestul Poliției VIDEO
Un bărbat a murit şi alţi patru au fost răniţi şi au ajuns la spital în urma unui conflict violent, cu bâte şi topoare, care a avut loc sâmbătă, 13 septembrie, pe un bulevard din...
#incaierare sangeroasa, #Craiova, #politisti, #priveghi, #IPJ Dolj, #incaierare, #tulburarea linistii publice , #politie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Octavian Popescu s-a afisat cu ea, dupa Csikszereda - FCSB: a transmis doua cuvinte
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Scene socante in Capitala: un plutonier a atacat pompierii veniti sa stinga incendiul provocat de el si i-a lovit pe politisti
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Președintele Nicușor Dan transmite o critică la adresa DNA: "Există zone de mare corupție care nu sunt atacate"
  2. Român acuzat că a împrăștiat urină și fecale pe sinagogi din Londra, ținut în arest preventiv până la proces. De ce s-a declarat judecătoarea îngrijorată de sănătatea lui mintală
  3. Polițiștii au ridicat de la priveghi patru bărbați care ar fi participat la încăierarea din Craiova, soldată cu un mort și patru răniți
  4. Președintele Nicușor Dan recunoaște că România nu știe ce se află în drona rusească: "Nepunând mâna pe ea, nu știm dacă era înarmată"
  5. Criminalul lui Charlie Kirk le-a mărturisit prietenilor online fapta sa. Conversația descoperită de FBI: "Îmi pare rău pentru tot"
  6. România va deveni un hub regional pentru producția de drone, în colaborare cu Ucraina, anunță ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu
  7. Polonia a doborât o nouă dronă. Zbura deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia. "Doi cetățeni belaruși au fost reținuți", a anunțat premierul Donald Tusk
  8. SUA au transferat Ucrainei muniții cu dispersie de cel puțin șapte ori. Bombele au tranzitat Germania, țară care a semnat convenția care le interzice
  9. Andrei Caramitru, după ce Armata Română n-a vrut să doboare drona, iar Rusia susține că a fost un OZN: "Rusia râde de noi și o să accelereze agresiunea că am plecat capul umil și tâmp"
  10. Theodor Paleologu, după uciderea lui Kirk: "Nu cred că este potrivit și demn ca pentru toate crimele oribile din SUA să se țină momente de reculegere în Parlamentul României"

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 129 - Rușii râd de noi!