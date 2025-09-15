Polițiștii au ridicat de la priveghi patru bărbați care ar fi participat la încăierarea din Craiova, soldată cu un mort și patru răniți

Scandalul cu bâte și topoare de la Craiova, unde un bărbat a murit şi alți patru au fost răniți - FOTO captură video Facebook Sindicatul Europol

Una dintre persoanele implicate în scandalul cu violențe care a avut loc, sâmbătă, pe bulevardul Nicolae Romanescu din municipiul Craiova, în urma căruia un bărbat a murit, a fost externată din spital și arestată preventiv, iar alte patru persoane au fost ridicate de polițiști de la priveghi.

'În această după-amiază, una dintre persoanele ce se aflau internate în spital, în vârstă de 57 de ani, a fost externată și condusă la audieri. Astfel, în urma probatoriului administrat, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj a dispus reținerea acesteia, pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și încăierare, fiind introdusă în arestul IPJ Dolj', a informat, luni seara, IPJ Dolj.

De asemenea, alte patru persoane care se sustrăgeau cercetărilor au fost ridicate de la priveghiul celui decedat.

'În această seară, în urma activităților investigativ-operative și de cercetare, efectuate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și Serviciului pentru Acțiuni Speciale Dolj, angrenați în cercetarea evenimentului din 13 septembrie, patru persoane care ar fi participat la eveniment și se sustrăgeau cercetărilor, au fost ridicate de la priveghi. Cele patru persoane au fost conduse la audieri, urmând a fi dispuse măsuri legale', a mai anunțat IPJ Dolj.

Tribunalul Dolj a dispus, duminică seara, arestarea preventivă a trei bărbați implicați în scandalul cu violențe care a avut loc sâmbătă dimineața pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova, în urma căruia un bărbat a fost ucis și alte patru persoane au fost rănite.

Ads

De asemenea, instanța a respins propunerea procurorilor de arestare preventivă în lipsă a altor șase persoane care au fugit de la locul faptei, dispunând acordarea termenului de judecată la data de 17.09.2025, pentru când se vor cita inculpații la domiciliile cunoscute, prin afișare la ușa instanței și se vor emite mandate de aducere pentru aceștia.

Decizia poate fi contestată de cei trei arestați preventiv în termen de 48 de ore de la pronunțare.

Potrivit IPJ Dolj, în urma probatoriului administrat, procurorul de caz a dispus duminică reținerea unui tânăr de 20 de ani sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de omor, tulburarea ordinii și liniștii publice și încăierare, precum și a altor doi bărbați, de 17 și 47 de ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și încăierare.

Alte patru persoane au fost internate în spital, sub supravegherea polițiștilor.

Un bărbat a decedat, iar alți patru au fost răniți în urma unui scandal cu bâte, topoare și săbii, între mai multe persoane, care a avut loc sâmbătă dimineața pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova.

Ads